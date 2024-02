Beatriz Trapote desmiente que esté en crisis con su marido, Víctor Janeiro: "Me río por no llorar porque a palabras necias, oídos sordos"

Beatriz Trapote, mujer de Víctor Janeiro, ha negado que estén pensado en la ruptura. Lo ha hecho a través de sus stories de Instagram, donde ha compartido las capturas de esos titulares que ha definido como "una patraña".

"Somos inmensamente felices, ¿tanto molesta? Háganselo mirar en un especialista", ha comentado la que fuera colaboradora de Así es la vida en una story que ha compartido también su marido en su perfil de la misma red social.

Para resaltar su mensaje, Beatriz se ha grabado en vídeo para mostrar que se toma con humor que haya medios que se dediquen a crear estas "noticias falsas" a partir de datos tan poco fiables como que ella no haya hablado en sus redes de la fiesta de cumpleaños de su cuñado Jesulín.

La cuñada del diestro y de María José Campanario ha recordado que fue hace ya un mes y que no tiene sentido tirar ahora de eso para inventar "titulares absurdos: Me río por no llorar porque a palabras necias, oídos sordos".

Ha insisito en lo contenta que está: "Yo estoy muy feliz en mi matrimonio y más feliz con mis tres niños, con la familia que hemos creado". Es frecuente que Beatriz comparte imágenes de los niños, Víctor, Oliver y Brenda.