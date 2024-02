La Asamblea de Madrid investiga un voto de Vox desde un escaño vacío en el último Pleno

Un voto fantasma desde el escaño vacío de Vox en la Asamblea de Madrid durante el último pleno ha provocado que se abra este lunes una investigación para esclarecer los sucesos. La portavoz parlamentaria del grupo implicado, Rocío Monasterio, ha manifestado que se debió a un "error técnico" que no reviste mayor gravedad y que se notificó en su momento al presidente de la Cámara. Sin embargo, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, considera que se trató de un "fallo humano" que habrá que investigar y proceder como recoja la normativa.

Tras la dimisión del número dos de Vox en Madrid, José Luis Ruiz Bartolomé, el pasado 25 de enero, el partido se mantiene con 10 diputados, hasta que esta semana tome posesión del cargo su sustituto, Íñigo Henríquez de Luna. Sin embargo, durante la votación del pasado jueves sobre la Enmienda a la totalidad del Grupo Más Madrid al proyecto de Ley de Economía Circular, desde la formación se contabilizaron 11 votos.

"Se encendieron los dos escaños, yo intenté apagarlo, presioné todos los botones y eso no se apagaba. Lo hablamos y avisamos al presidente [de la Asamblea]", ha explicado Monasterio. Durante el pleno, el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, alertó tras la votación sobre el incidente y sobre un voto erróneo que se restaría del resultado final. "Son cosas de la tecnología que de vez en cuando pasan, lo tendrán que adecuar para que no pase otra vez, de todas formas la votación no afecta al resultado, no tiene la gravedad", ha añadido la portavoz.

A pesar de ello, el órgano de representación regional ha notificado al partido la apertura de una investigación para que expliquen lo sucedido. La Cámara ha informado en un comunicado que reunirá a las partes para dilucidar los hechos y tomar las medidas oportunas de acuerdo con la normativa que marque el reglamento de la Asamblea de Madrid.

Desde el Partido Popular, contradicen la versión de Monasterio y alegan que "un fallo técnico no es, es un fallo humano", ha afirmado el portavoz popular, Díaz-Pache. El dirigente ha detallado que, a pesar de que se aclaró uno de los incidentes relacionados con la ubicación de un diputado en un escaño que no le correspondía, aún hay que aclarar quién presiono el botón durante la enmienda: "Alguien tuvo que pulsarlo".