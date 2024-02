Carminho: “No sé si las cosas están predestinadas, pero el fado siempre ha estado dentro de mí”

Dice Carminho que empezó a practicar el fado incluso antes de nacer, desde el vientre de su madre, la también fadista Teresa Siqueira. A sus 39 años, relata por teléfono, sigue practicando este género musical en su último álbum, Portuguesa, que la cantante lusa define como un ejercicio de estilo y como un reflejo de su vida, dedicada a esta tradición artística. Uno de los temas del disco, O quarto, forma parte de la nueva película de Yorgos Lanthimos, Pobres criaturas, nominada a mejor banda sonora en los Oscar y en la que la fadista hace un pequeño cameo. Maria do Carmo, su verdadero nombre, una de las voces más relevantes del panorama actual de la música portuguesa, actúa mañana 6 de febrero en el Teatro La Latina de Madrid, dentro del ciclo Banco Mediolanum Summum Concert Series.

Dijo que su anterior trabajo, Maria , representaba a todos los portugueses. ¿En Portuguesa se centra más en la experiencia femenina?El título evoca el lado femenino del fado, que es importante resaltar. Aunque la mujer solía ser la que brillaba como cantante, antiguamente había un dominio masculino del poeta y del compositor en esta música. No tengo una visión fundamentalista, pero quiero demostrar que las mujeres también podemos componer y escribir, no solo cantar. Portuguesa tiene una mirada femenina sobre la poesía y sobre la música del fado.

En el fado se suele utilizar un lenguaje lírico tradicional. ¿Cree que hay cabida, por ejemplo, de ilustrar el desamor hablando de las interacciones en Instagram?Sí, me parece que se está avanzando hacia eso. Creo que, al igual que la propia lengua portuguesa está en constante mutación, también cambia el fado, aunque sea a una velocidad distinta. Recuerdo que, cuando en mi primer disco utilicé la palabra "coche" en una letra, mucha gente me dijo: "¿Cómo es posible que utilices esa palabra en un fado? ¡No es una palabra bonita!".

¿Y se puede fusionar con géneros más modernos como el rap, trap o electrónica?Cada artista puede hacer los experimentos que quiera, yo no soy castradora de nada. Ahora… si lo que resulta de eso es un fado o no, yo no lo sé. El fado tiene un ritmo que se asemeja a una pulsación cardiaca, que responde a la voz o a la palabra. Ahí puede haber un choque con, por ejemplo, la música electrónica, y tiene que ceder uno de los dos.