Drake asegura que no volverá a cantar nunca 'Work', su tema con Rihanna

Drake lo ha dejado claro, aunque quizá el lugar no haya sido el más adecuado. Porque ahora los fans se preguntan para qué ha incluido una canción en la setlist de temas que entrarán dentro de su próxima gira si, nada más comenzar esta, afirma que no la quiere volver a cantar nunca más. Máxime cuando el single en cuestión es uno de sus grandes éxitos: Work, su colaboración con Rihanna.

El rapero ha dado el pistoletazo de salida este pasado sábado a su gira It's All a Blur - Big as the What?, que comaprte con J. Cole, con un concierto en Tampa, Florida. Durante el mismo, el artista de 37 años se subió a un pequeño montacargas que le eleva sobre el escenario —de hecho se prepara para dispararle algo al público— mientras sonaba la música de un remix de su colaboración de 2016 con la cantante de Barbados.

Pero según han recogido varios vídeos, en ese momento que muchos de sus seguidores esperaban, Drake le confesó a la multitud: "Ya no cantaré esta canción. Podeís cantarla por mí". A pesar de la sorpresa inicial, finalmente sí que se lanzó a cantar algunos fragmentos del tema y el último estribillo.

Aunque la pregunta que se hacen los fans es por qué incluyó la canción como parte del espectáculo en primer lugar si no iba a cantarla, también sobrevuelan las razones que le han llevado a tomar dicha decisión: si es porque no le gusta, porque no quiere hacerla sin Rihanna o bien por lo contrario: le recuerda precisamente a ella.

No hay que olvidar que Drake y Rihanna tuvieron una larga y complicada relación, primero de amistad y luego amorosa, llena de altibajos y rupturas entre 2005, cuando se conocieron, 2009, cuando comenzaron a salir, y 2012, cuando cortaron, si bien pasados tres años volvieron a actuar y colaborar juntos.

Aun así, hay quien piensa que entre ellos ha quedado cierto resquemor, sobre todo por parte de Drake. Sus fans especulan que una de las canciones, Fear of Heights, de su último disco, For All the Dogs, va precisamente de la cantante, llegando a decir: "¿Por qué hacen que parezca que todavía estoy enamorado de ti? Ese nunca podría ser yo".

Además, hace referencias al álbum ANTI, el último publicado por Rihanna, de 2016, afirma que "el sexo era mediocre" y a un "hombre" con el que aun está y con quien se va de vacaciones, por lo que con toda probabilidad se refería a la actual pareja de la artista, A$AP Rocky.