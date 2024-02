Tu horóscopo diario: domingo 4 de febrero de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 4 de febrero de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La influencia adversa de Saturno hará que no tengas un domingo todo lo agradable o relajado que te gustaría, porque te van a aparecer pequeños problemas de carácter doméstico y familiar. También hay riesgo de algunas tensiones o desencuentros con tus seres queridos. De todos modos, tampoco va a ser un mal día.

Tauro

Sé muy prudente en los asuntos del corazón, hoy no será un buen día para tomar iniciativas, declarar tu amor o iniciar alguna relación de pareja, incluso aunque te dé la impresión de que todo está a tu favor. Las circunstancias harán que todas aquellas cosas que te gustan, o que más deseas, tiendan a dificultarse mucho.

Géminis

Al fin te vas a poder quedar tranquilo porque después de muchas inquietudes y preocupaciones se solucionará un problema relacionado con tu vida íntima, o te llegarán buenas noticias sobre ese asunto. Va a ser un día positivo y de alivio para ti, sobre todo hacia su segunda mitad, tras una mañana de actividad agotadora.

Cáncer

Gracias a una posición favorable de la Luna, hoy por fin tendrás un día mucho más agradable y feliz, y también sentirás de un modo más claro como es cierto que el destino te va llevando, poco a poco, por caminos cada vez mejores. La mañana no será muy agradable, pero a lo largo de la tarde disfrutarás de paz y felicidad.

Leo

Excelente día para el cultivo de la amistad, ya sea porque tú mismo así lo desearás o porque será el destino quien lo ponga en tu camino. Una gran alegría, en forma de excelente noticia o de regalo, te llegará de la mano de un amigo o un ser querido. Va a ser un día de sorpresas favorables para ti en las relaciones personales.

Virgo

Tú siempre sueles estar ahí cuando aparecen los problemas o las cosas no van bien, y algo parecido te va a suceder hoy. No se trata de que el destino no te permita ser feliz, sino que en muchos casos tu realización y tu felicidad está, precisamente, en ser siempre la persona que resuelve los problemas y restablece la armonía.

Libra

No te dejes llevar por el pesimismo o los bajones de ánimo en cuanto aparecen los primeros problemas, o las cosas no van del modo que habías planeado, porque hoy Saturno se hallará poderoso y el día no va a ser demasiado fácil. De todos modos, las cosas te irán bastante mejor por la tarde, o tú te sentirás cada vez mejor.

Escorpio

Este será uno de los signos más favorecidos por los astros en este día, gracias a lo cual las cosas saldrán como tú más deseas o necesitas y, además, vas a recibir una alegría bastante importante relacionada con el trabajo, finanzas u otros asuntos de tipo material. En general, la promesa de que ser acerca un futuro mejor para ti.

Sagitario

El tránsito de la Luna por tu signo te ayudará a que puedas disfrutar de un día bastante feliz, desde el punto de vista familiar o sentimental, así como hacer realidad ilusiones de carácter íntimo. También podría ser un excelente día para vivir un romance o dar comienzo a una relación sentimental más seria. Auge de lo emocional.

Capricornio

Hoy vas a preparar con mucho cuidado alguna comida, alguna reunión o alguna fiesta, que en realidad para ti no será de ocio, sino que se trata de algo más premeditado, con vistas a conseguir un objetivo relacionado con el trabajo, las finanzas u otros asuntos mundanos. Pero tu esfuerzo merecerá la pena y al final lo lograrás.

Acuario

Urano, tu planeta regente, se encuentra estos días poderoso pero en situación más bien disonante, y eso te llevará a perder los nervios con más facilidad y discutir o mostrar actitudes radicales con más frecuencia. Hoy vas a tener un día especialmente airado o colérico, todo ello por pequeños problemas de carácter doméstico.

Piscis

Este fin de semana tendrás los sentimientos a flor de piel y también, gracias a una influencia muy favorable de la Luna, vas a mostrar tu mejor cara y darás lo mejor de ti a las personas con las que convives o te relaciones. Además, también disfrutarás de un día afortunado, desde el punto de vista mundano, y bueno para el amor.