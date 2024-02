Agatha Ruiz de la Prada jamás cena con mujeres porque engorda más: "Renuncié por eso a hacerlo el otro día con Eva Longoria"

Agatha Ruiz de la Prada no solo es muy conocida por sus llamativos y divertidos diseños, sino por ser capaz de hablar sin tapujos sobre cualquier tema. La diseñadora ha acudido al pódcast Drama Queen de Pilar Vidal en ABC y ha hablado de numerosas cuestiones, entre otras, sus trucos para comer menos, algo que ha generado polémica.

La madrileña ha hablado en alguna ocasión sobre lo importante que es cuidarse, algo que no le gusta demasiado, tal y como confesó a Yosie: "Es aburridísimo porque no puedes beber, no puedes ir a nada, no puedes comer. Es como una prisión".

No obstante, la hora de comer es inamovible para ella, las 14:30 horas: "Siempre como a las 14.30 horas en punto. La gente cuando quedamos me dice: ¿A qué hora comemos?, y yo digo, a las 14.30 horas, como toda la vida". Eso sí, la cena puede perdonarla: "No me importa no cenar, pero no comer, me sienta fatal. No estoy acostumbrada".

Aunque si hay algo que lleva a rajatabla Agatha es su norma de no cenar con mujeres, algo que no solo no se ha entendido por muchos, sino que ha sido criticado. "Yo como con chicas y ceno con tíos. No pierdo el tiempo cenando con amigas". De hecho, es tan fiel a su norma que, "el otro día, me invitaron a cenar con Eva Longoria, a una cena de chicas y no fui. Me dio pena, me hubiera gustado conocer a Eva Longoria, pero es que mi criterio es que no quiero cenar con chicas. Se está poniendo muy de moda lo de cenar con mujeres y es una equivocación".

Ante dicha información, la diseñadora ha explicado que su motivo para no hacerlo es "porque engordas más". Según ella, "cenas más cuando estás con amigas" que cuando sales con un hombre. "Con los chicos bebes más que comes", concluye.

Las críticas a estas declaraciones no se han hecho esperar: "Que vean esta respuesta tan normal, es preocupante, y más, que le den visibilidad. Es triste, porque se nota que la cultura de la delgadez, sea como sea, la tiene tan normalizada que hasta critica 'la moda' de que las chicas ahora sean felices y quieran cenar. Todo mal"; "y luego dicen que la cultura de la dieta no existe, y que no es machista; ¿dónde está la cámara oculta? Qué triste ver que se comparte este tipo de contenido. En un solo vídeo podemos ver cultura de dieta, gordofobia, machismo, evidentemente una mujer con problemas alimenticios".