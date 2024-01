Tremendo enfado de Agatha Ruiz de la Prada en 'Bailando con las estrellas': se va ella "solita" para que no la expulsen

El regreso a Telecinco de Bailando con las estrellas, el talent show en el que los famosos participantes deben ejecutar diferentes modalidades de bailes de salón emparejados con un bailarín o bailarina profesional, ha comenzado su nueva andadura con una escena inédita que ha protagonizado la diseñadora de moda, Agatha Ruiz de la Prada, al abandonar en directo el programa tras no encajar bien la valoración de los jueces.

La concursante, al comprobar que su actuación no había estado a la altura tras recibir una evaluación negativa del jurado, compuesto por Antonia Dell'Atte, Boris Izaguirre, Cristóbal Soria, Julia Gómez Cora, Blanca Li y Gorka Márquez; decidió marcharse del programa para evitar ser expulsada: "Antes de que me echéis, os lo agradezco en el alma, pero prefiero irme yo solita".

"Es lo contrario de lo que me han dicho. Me dijeron que se iba a juzgar a cada uno según su categoría y no puede ser", discrepó la diseñadora española cuando conectaron con ella desde plató.

Seguidamente, la concursante de la recién estrenada nueva edición de Bailando con las estrellas abandonó el plató mientras Boris Izaguirre intentaba hacer algo para que se quedase al grito de "Deténganla".

"Estamos dando los votos a los concursantes según empiezan hoy. Igual hoy tiene tres puntos, pero dentro de unas semanas esto cambia", espetaron desde el jurado intentando convencerla en vano.

Su inusual salida del estudio provocó la reacción de algunos miembros del jurado como Antonia Dell’Atte, que aseguraba que comportándose así dejaba tirados "a los trabajadores del programa" y suponía una "tremenda falta de respeto".

Por otro lado, el bailarín con el que realizó su exhibición, Roberto Luján, trató de defenderla y se dirigió a quienes la habían valorado previamente: "Os respeto, pero no estáis utilizando la misma vara de medir para los concursantes. No es lo mismo tener 20 años que tener la edad que tiene Agatha".

En cuanto a un posible regreso, la diseñadora dejó bien claro que no tenía ninguna "ilusión para volver" recalcando que se había quedado "con cero ilusión".