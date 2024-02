Laura Escanes acaba con los rumores tras ser relacionada con Ramón Casanova

Después de que Laura Escanes y Álvaro de Luna rompiesen, a la influencer se le ha relacionado con numerosas nuevas parejas. El último, su profesor de surf, Ramón Casanova. La catalana, lejos de mantenerse al margen, ha querido terminar con los rumores y ha aclarado en qué situación sentimental se encuentra en la actualidad.

La creadora de contenido ha tirado de humor y ha asegurado que ahora mismo, su corazón se encuentra "depende de a quién le preguntes". "Según la prensa, ayer tenía una nueva ilusión. Hoy otra. Estoy esperando la siguiente", escribía en una de sus historias de Instagram.

Un comentario que hace referencia a las noticias que han salido sobre su supuesta relación sentimental con Ramón Casanova, con quien ella misma ha compartido fotografías. En las mismas, se podía ver a Laura acompañada de varios amigos, entre los que también se encontraba el modelo cubano Juan Betancourt. Todo ello tras hacer surf en las instalaciones de un centro comercial a las afueras de Madrid. "Si me preguntas a mí, tranquilita y priorizándome como nunca", escribía zanjando todo tipo de comentarios al respecto.

Laura Escanes aclara su situación sentimental en sus redes sociales. @lauraescanes (INSTAGRAM)

Asimismo, Escanes también ha querido aclarar cómo se encuentran en los demás aspectos de su vida. "Me siento muy afortunada y feliz con todo lo que estoy haciendo y cuánto estoy aprendiendo, pero espero en unos años seguir con ese pensamiento", escribía en otra publicación en sus redes sociales.

La creadora de contenido también cuenta todo lo que ha sido capaz de conseguir en estos últimos cinco años y lo que le queda por contar: "Para mí hacer siempre lo mismo sería una manera de conformarme y rendirme. No estoy quieta. Hace 5 años no pensaba que iba a presentar un programa, tener mi pódcast y presentar las Campanadas. No sé qué pasará en cinco años, pero me gusta arriesgarme. Siempre y en todo".