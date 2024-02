Ángeles Blanco, periodista y esposa de Vicente Vallés, bromea sobre su cambio de turno: "Ahora que nos vamos a ver más, no sé si nos soportaremos"

La periodista de Telecinco Ángeles Blanco, casada con el también periodista Vicente Vallés, ha concedido una entrevista a Vertele en la que cuenta cómo le ha cambiado la vida desde que ha dejado los informativos de los fines de semana para pasar a ocuparse de ellos entre semana, junto a Isabel Jiménez.

Este ha sido uno de los cambios que ha promovido el nuevo director de informativos de la cadena, Carlos Franganillo, tras su llegada a la cadena en enero pasado.

Aunque el tiempo de Ángeles es la franja del mediodía, también sustituirá a Franganillo en el espacio de la noche cuando este salga del plató a realizar reportajes. Eso hará que coincida en pantalla a la misma hora con su marido, líder de los informativos de Antena 3 y de las noches. "Lo único que tengo que decir a Vicente es que tiemble. Que tiemble".

Vicente Vallés, hablando de la ley de amnistía en el Antena 3 Noticias 2. ANTENA 3

Ángeles Blanco, de 50 años, confiesa que este cambio de turno ha sido una auténtica revolución en su vida personal. Jamás estaba en casa los fines de semana y no coincidía apenas con su marido, que sale de su trabajo muy tarde de lunes a viernes.

Ángeles y Vallés, de 60 años, que se conocieron en 1999 en los informativos de Telecinco, tienen un hijo en común de 11 años, Daniel. A su vez, él tiene dos mayores, Laura y Diego, de un primer matrimonio con la periodista Lucía Méndez.

"Yo no he ido con mi hijo al cine un domingo por la tarde, ni a los cumpleaños de los niños, ni a los familiares... No sé lo que es eso y tengo un poco de vértigo: a ver si no me gusta ahora y cuando esté con la familia digo '¡Qué horror!'", cuenta la periodista al medio.

Los presentadores de Informativos Telecinco. Luis Miguel Gonzalez

"A partir de ahora me integro a la vida normal. Lo pude experimentar porque fui a un restaurante a comer con mi familia y no sabía que había que hacer reserva en domingo. Estoy contenta, pero mi familia está más contenta aún", expresa.

Aun así, bromea sobre la idea de que compartirá más tiempo en casa con su marido. "La única duda es si nos vamos a soportar. Cuando tienes una pareja que no se ve nunca... Yo le conocía cuando éramos jóvenes, ahora vete a saber las manías que has adquirido y de las que no me he enterado. "Desde el punto de vista personal tenemos esa duda".

"Y os voy a decir una cosa, una curiosidad: es verdad que alguna vez hemos comentado en casa que la gente no se enteraba (de que están casados), porque no debe pasar en muchos países que una pareja esté presentando el mismo informativo en diferentes cadenas a la misma hora. Y ahora parece que os habéis enterado todos".

Aun así, hace unos años, en una entrevista a Diez Minutos, Ángeles Blanco confesó: "Yo me imagino conviviendo con una persona que no pertenece a este mundo y sería difícil".