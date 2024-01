Marta López se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la segunda edición de GH Dúo. Para ella, el reality no es nada nuevo, pues ya formó parte de Gran Hermano 2. La casa de Guadalix de la Sierra es como su segundo hogar, y sabe cómo hacer para ganarse la mirada de todos los espectadores.

Así, la televisiva ha hecho una gran confesión. En una animada conversación con el resto de sus compañeros, la colaboradora ha explicado con secretismo una de sus anécdotas menos conocidas: "Estuve más de un año tonteando con un chico, más de un año".

Como ha destacado, "ni muerta" quiere decir quién es porque todos le conocen, pero sí que ha aclarado que no es Efén: "No voy a decir quién es porque lo conocéis todos. No os lo digo ni muerta. No, Efrén no es. Cuando llegué y vi aquello (refiriéndose a sus partes íntimas), dije que eso había que avisarlo".

Sin llegar a desvelar la identidad del "dotado" hombre, Marta ha asegurado que era un "pedazo de tío": "Dios mío de mi vida. Lo conocéis todo el mundo porque su profesión es pública. Nadie sabía que yo estaba tonteando con él. A ver si te crees que ha salido todo lo que tal...".

"No lo puedo decir por qué es de todas las cadenas, no solo de Telecinco. Lo conocéis todo el mundo", ha recalcado. Y es que, aunque el resto de concursantes intentaron que desvelara su nombre, ella se negó en banda.

lo más llamativo es que hay alguien que sí sabe de quién está hablando, su amiga Raquel Abad. Sin embargo, la mujer de Kike Calleja también prefiere mantener el secreto: "Yo sé quién es, pero se dice el pecado, pero no el pecador. No, no, no lo puedo decir. Soy totalmente fiel a mi amiga. "No lo diría por nada en el mundo. Ni aunque me maten".

"Nadie ha dicho el sector al que pertenece, por lo que todo son elucubraciones. No ha desvelado el nombre, por lo que no está faltando al respeto", ha añadido la mujer, aunque se han dado algunas pistas ante la insistencia.

"¿Es de la televisión? ¿Es deportista? ¿Es político?", ha preguntado el presentador. A lo que Luis Roldán respondía: "La profesión ya la has dicho". Pero, por el momento, poco más se sabe de esta misteriosa persona.