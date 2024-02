Después del espectáculo con respecto a la amnistía, la propuesta ha sido devuelta a los toriles. Se están vertiendo múltiples interpretaciones sobre la faena, pero la conclusión es clara: Puigdemont jamás respaldará una medida de gracia a la que él mismo no pueda acogerse aunque su decisión perjudique a cientos de independentistas que se iban a amparar en ella. Aunque soy poco dada a alardear de aciertos en mis pronósticos, me incluyo entre las que esa misma mañana defendían que el prófugo de Waterloo rechazaría la proposición de ley si no amparaba el "terrorismo malo" y la traición.

Por otro lado, a mi juicio, el PSOE no se podía permitir ceder tan pronto a sus pretensiones en plena plaza en vísperas de unas elecciones en Galicia en las que Feijóo se la juega; y de una reunión en Bruselas con el comisario de Justicia. La mejor opción no era otra que la devolución de la ley a la Comisión de Justicia, como así fue, y con ello, vuelta la burra al trigo.

Retornando a Puigdemont, no es extraño que un presidente que proclama una república, al minuto la suspende y luego se da a la fuga dejando a sus compañeros empantanados repita ahora la fechoría y rechace una medida que iba a beneficiar a estos últimos pero no a él. Lincoln decía que no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo, y así es. Los apoyos de Puigdemont están decayendo y residir en Bélgica es costoso.

A mi entender, es difícil que el prófugo se libre de los jueces españoles. Con todo ello, nos esperan unas semanas de gloria mientras que los Presupuestos aguardan en un cajón y las autonomías se encomiendan al Santísimo para que las concesiones al independentismo les salgan lo menos caras posible.