Victoria Federica, sobre su forma de relacionarse con sus amigos: "Sin conocer a una persona es verdad que soy tímida"

Victoria Federica no es solo la hija de la infanta Elena, sino que se ha consolidado como una auténtica influencer de nuestro país. Esto le ha permitido relacionarse con algunos famosos, pero también mantener amistades con personas poco conocidas. Sus relaciones, al igual que todo lo que la rodea, siempre han estado miradas con lupa y ahora, la nieta del rey Juan Carlos ha desvelado cómo escoge a sus amigos.

La sobrina de la reina Letizia ha contado a Pilar Vidal de ABC, quiénes son sus amigos. Victoria ha confesado que, en un primer momento, es tímida y prudente a la hora de hacer amistades: "Sin conocer a una persona es verdad que soy tímida, pero eso me lleva a ser prudente y selectiva también en mis relaciones y eso es bueno. Creo que tomas distancia de lo que no conoces, al principio hasta que la confianza se va poco a poco ganando".

Esta actitud la ha tomado para protegerse tanto a sí misma como a su familia. No obstante, esto no le ha impedido hacer grandes amistades tanto conocidas como no. En este sentido, se ha visto a la hija de la infanta Elena, acompañada de influencers como Tomás Páramo y María García de Jaime, el torero Roca Rey o Rocío Laffón, hija del jinete Manuel Laffón.

Si bien, tal y como ha señalado en la entrevista, estas no son únicas amistades de Victoria, también tiene muchos amigos que no son conocidos. De hecho, algunos de estos prefieren seguir en el anonimato.

"Considero que tengo un grupo grande de amigos y me siento muy afortunada por ello", ha contado. Asimismo, también ha explicado cómo consigue confiar en las personas: "No creo que haya un detector, supongo que vas conociendo a personas, y hay algunas en concreto que te tocan de manera especial por cómo se comportan contigo o por cómo eres cuando estás con ellas".

Por último, Vicria Federica se ha sincerado sobre la relación que mantiene con su hermano Froilán: "La relación que comparto con mi hermano es cercana y especial. Es una conexión basada en el cariño, la confianza y el apoyo mutuo. La base de nuestra relación está cimentada en el respeto y en la aceptación incondicional de quiénes somos".