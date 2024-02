Cristian Schleu y Lara Serodio abren el sello 'N de Novela' con un asesinato culinario y una infidelidad : "Nos gustaría seguir escribiendo"

Lara A. Serodio (Vigo, 1984) y Cristian Schleu (Barcelona, 1976) no se conocían de nada antes de subirse a un barco que les estaba esperando en las excitantes aguas de la narrativa. Ambos escritores estrenan un nuevo sello de la editorial Planeta, N de Novela, que busca lanzar a noveles y autores menos conocidos con calidad literaria y comercial. Aunque los dos residen en la capital catalana, nos encontramos con ellos en Madrid, en la preciosa sede de la Sociedad General de Autores. Es este un lugar simbólico para lo que nos ocupa: un debut que, a partir de ahora, los convierte, por derecho propio, en escritores con mayúscula. Lara ya había escrito otras novelas antes de La piel infiel, (publicada antes en versión audible), un texto sobre un adulterio, una especie de versión 2.0 de Emma Bovary, el gran personaje de Flaubert. Cristian, cocinero y publicista, se sumerge por primera vez en la literatura con este gastrothriller apabullante, Muerte en tres texturas. Cada mes, N de Novela sacará un título distinto. La literatura se alimenta, nunca mejor dicho, de savia nueva.

Jóvenes, escritores y residentes en Barcelona. Pero nunca antes se habían cruzado ¿verdad?L: No, nos conocíamos, fue una casualidad. Aunque la mayoría del mundo editorial está en Barcelona. Yo conocía la obra de Cristian como publicista. Nos hemos hecho fan el uno del otro, nos hemos leído mutuamente, hacía ilusión saber con quién vas de la mano. C: Empecé a estalquear, a acechar, (mucho más juguetón por las redes, lo mío, que conste). Me dijeron que iba a salir con otra autora. Y empecé a mirar cosas y vi que estaba ante una experimentada novelista.

C. Schleu: Yo iba por la calle, vi un accidente y me puse a imaginar qué tenía la víctima en el estómago. Así me planteé mi novela

Ninguno de los dos se dedica (al menos hasta ahora) profesionalmente a la literatura. Cristian trabaja en publicidad y Lara también conoce este segmento, es guionista y pertenece al mundo editorial. ¿Les gustaría terminar dedicados por entero a la escritura?C: Lo que me da de comer es la publicidad. Ojalá fuera escribir, me encantaría dedicarme plenamente a la escritura. Tal y como ha ido el proceso, que he saboreado en cada esquina, en cada rincón, me he dado cuenta de que a la publicidad le estoy muy agradecido, me ha enseñado muchas cosas, pero he descubierto un mundo que me gusta aún más. L: Yo dejé la publicidad hace un par de años y me dedico técnicamente al mundo editorial, tengo una pequeña empresa de servicios editoriales. Sea escribir los míos, corregir, editing, traducir... me dedico de pleno a los libros. Pero es cierto que cada vez cojo más fuerza, es mi quinta novela y voy subiendo un peldaño más. El equilibrio me está gustando.

Los autores Lara Serodio y Cristian Schleu, en la sede de la SGAE, en Madrid. José González

La infidelidad y los asesinos en serie son asuntos recurrentes. ¿Cómo plantean ustedes sus argumentos para que resulten ‘nuevos’? C:Yo no parto de la base de plantear algo nuevo, me vino como me vino. Iba por Barcelona en moto, pasé por un restaurante donde comí una vez unos garbanzos buenísimos y unos metros después vi un accidente y a alguien que era socorrido. Me imaginé lo peor: heridas horribles, sangre, barrigas abiertas y pensé si esa persona acababa de salir de ese sitio de los garbanzos, a lo mejor están esos garbanzos dentro. Todo fue concatenado, de una idea pasé a la otra. Y dije, estaría bien que unos investigadores se encontraran con lo que había comido una víctima. Habiendo leído lo que leí, todo superbién escrito, todo el tema de la investigación estaba muy manido. La temática me daba pie a que los investigadores fuesen otros, que no fueran comisarios, agentes... Lo que se podía encontrar en el estómago me daba pie a que fueran unos cocineros. Fue la parte diferencial con respecto a lo que había leído yo. Este episodio me cogió en un impasse como cocinero (estaba dejando el restaurante donde estaba trabajando) y andaba retomando el mundo de la publicidad. He abierto dos restaurantes, durante siete años trabajé en entre fogones, estudié uno en la escuela de hostelería. Fue un gap que me tomé en la publicidad, hice un parón y me dediqué a la cocina.



L. Serodio: A mí me interesaba darle otra oportunidad a la mujer infiel, sin castigo por lo que ha hecho

Quizás lo de la infidelidad, Lara, suavice, lo de las barrigas abiertas. L: Para mí, era importante hablar de esto desde el punto de vista femenino. La idea de ser o no original no estaba tanto en la cabeza, sino coger la idea de Madame Bovary (su protagonista se llama igualmente Emma). También ahondé en las protagonistas de la novela romántica decimonónica, como Ana Karenina, La Regenta... Me interesaba, desde el punto de vista femenino, poder darle la oportunidad a Emma en el siglo XXI de vivir esta experiencia, pero no ser castigada. Quería adentrarme en el tema para tratar de entenderlo. No es ningún alegato, ni a favor ni en contra. Es trata de encontrar las pulsiones y tratarlo en comparación con la masculina, que parece que socialmente se ha respetado. Una mujer haciendo esto rompe el núcleo familiar como cuidadora. También me gustaba la idea de placer, de darse placer a uno mismo. Es otro tipo de droga y engancha y te lleva por derroteros no tan felices.

Ustedes, que nadan en el mundo de la publicidad, ¿cómo venderían este sello nuevo si se lo encargaran?C: No puedo estar más de acuerdo con la definición que dieron ellos (Planeta): "Calidad literaria con vocación comercial". Abundará en muchos géneros y tocará muchas temáticas, pero con el standard de calidad literaria. Serán temáticas muy actuales, del día a día. Y sobre todo, con buena narrativa y buena prosa. Y que nos van a enganchar a todos. Hay mucho cuidado en cada frase, en cada palabra... L: A mí me gusta la idea de "Historias con mayúsculas" que acompaña el claim, pero por añadir una capa que quizás no se ve, voy a sumar que "Concede cariño". A nivel editorial, nunca me he sentido tan reconfortada, cuidada y valorada. También en el trato del texto, el respeto... todo esto por fuerza el lector lo sabe. Hay mucho trabajo en equipo, mucho esfuerzo.

autores en la sgae SGC

¿Qué da más ganas de 'matar', la cocina o la publicidad, en el caso de Cristian? ¿Y en el de Lara?C: Estarían a la par, bastante, porque en ambos mundos se vive mucha tensión, presión, estrés… pero también ese estrés es complaciente, bonito. Siempre establezco un paralelismo. Este cariño que le tengo a la hostelería es ver si al cliente le ha gustado, cómo se ha sentido… qué experiencia ha tenido. Es una conexión particularmente especial. En publicidad, hay otro tipo de conexión, los anuncios que haces, lo que puede llegar a la sociedad, que escuches oír hablar de ello... también hay un vínculo muy satisfactorio. Es un estrés que en ambos mundos engancha. A mí me engancha más el de la cocina. Aunque es verdad que los dos mundos tienen su lado románico.

L: Yo creo que hay mucho sicópata suelto en el mundo de la publicidad (risas).

C. Schleu: Me encantaría tomarme un cafetito con Nickolas Butler y con Don Wislow

¿Con qué autores consagrados les gustaría codearse en algún momento?L: Partiendo de esto, cuando hicimos el lanzamiento, tuvimos unos padrinos de excepción, vinieron a apoyarnos Carmen Mola, Alice Kellen, María Dueñas... fue darse cuenta de que juegas en primera liga. Verlos a ellos tan tranquilos... se aprende mucho. Me gustaría estar con gente de la que puedas aprender y escuchar. Quien lleva mucho tiempo aquí te puede dar otros puntos de vista. Me vienen un montón de nombres a los que te gustaría preguntar, por ejemplo, el de Marta Jiménez Serrano. Y que sea mi amiga. Hay momentos en los que te gustaría continuar la conversación con el autor. C: No tengo ni idea, pero como Lara, gente que me aporte, que me pueda inspirar. La misma Lara es un ejemplo. Desayunando en el hotel, ha descubierto que tiene mil historias que contar y, la verdad es que yo soy todo oídos. Soy un recién llegado y estoy abierto a escuchar a todos, soy una esponja. En este sentido, he leído mucha novela negra. Me gustan mucho Don Wislow y Nickolas Butler. Estaría bien tomar un cafetito con ellos, por qué no. L: Como autor tienes la suerte de que te puede llegar lo que opina la gente, hay ese feed-back, estás abierto a lo que opina la gente.

Lara tiene cinco novelas, pero es 'La piel infiel' su primer gran lanzamiento. José González

También hay que prepararse para las críticas, me temo.L: Yo ahí voy con ventaja con esta historia porque ya no me siento novel; con el Audible de La piel infiel tuve que leer desde "es una obra maestra", hasta "señora... es usted deprimente". Llevo cinco novelas y ya tienes el contacto de por dónde te pueden venir las cosas. Como editora, me he encontrado con libros que vas a las reseñas y las malas indican esto y esto. Pero si lo vuelves a publicar, aprovechas esa ida y vuelta de la historia. C: Hemos de tener una malla selectiva. Apartar los comentarios que pueden ser claramente hirientes y quedarte con los constructivos.

L. Serodio: Con mi primera novela me presenté al 'Planeta'. Tenía 23 años. Luego vi que no era el modo de acceder a esto

¿Se ven ganando un día el premio Planeta? L: Yo no me siento novel, creo que somos una amalgama de escritores variados, por eso nos estamos acompañando. A este nivel, sí somos nuevos, no hemos vivido nunca nada. En cuanto al Premio Planeta, ya sabes lo difícil que es. Con mi primer libro, Una vida M, me fui a la Diagonal (donde está la sede de la editorial) y concurrí (fue en 2007). Luego empecé a publicar y vi que no era la manera de acceder a eso, qué quiere cada sello, no deja de ser una industria de productos. Tenía 23 años y no sabía cómo iba la cosa. A mi compañera de piso, que es de Canadá, le expliqué qué era el Planeta y me dijo "pues gánalo y así nos podemos comprar el piso". C: La verdad es que yo no he fantaseado con esto, lo hago con otras cosas. No he llegado a este punto porque es todo muy prematuro. Obviamente, me encantaría.