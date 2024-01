Varias actrices acusan al cineasta Armando Ravelo de abuso sexual y psicológico: "Lo admito y asumo las consecuencias"

Hasta tres actrices canarias han acusado de presunto abuso sexual y psicológico al director canario Armando Ravelo. Las acusaciones se enmarcan en la publicación que realizó la creadora multidisciplinar de Gran Canaria Koset Quintana en sus redes sociales el pasado sábado, en la que denuncia que Ravelo le hizo insinuaciones sexuales cuando ella tenía 15 años. "No solo me incitaba a tener sexo con él, sino que me hablaba de drogas y porno", señala Quintana en su publicación.

Las otras intérpretes revelan también abusos: "La época más oscura de mi vida se la debo a esa persona", "Sé lo que hay con esta persona. Tristemente, lo descubrí después de que me arrasara por dentro", son algunas de sus declaraciones, siempre según el citado medio.

"Querida, hemos tenido experiencias diferentes, pero sé lo que hay con esta persona. Tristemente, lo descubrí después de que me arrasara por dentro. Por suerte y sin saber muy bien cómo una parte de mí me salvó y pude salir del agujero negro en el que estaba", señalaba como respuesta a esta publicación la actriz lanzaroteña Marta Viera.

Laura Perdomo, también intérprete, aseguró haber vivido "años de acoso" con Ravelo. "No todo vale para un papel en un proyecto. No es fácil, pero hay que hablar y confiar en que todo se pone en su lugar", indicó.

Por su parte, la actriz y cantante Nati Vera manifestó: "Yo también he sufrido más de un episodio. Más de una insinuación que por supuesto rechacé. De hecho lo he denunciado siempre en mi círculo cercano, lo he acusado siempre y me negué a volver a trabajar con él".

"Lo admito y asumo las consecuencias. A esa chica la conozco en un taller y pienso que es adulta. Cuando me dice que tiene 15 años, pienso que es una broma. No trato de justificarme. La conversación es patética y lamentable, aunque tiene un contexto. Pero asumo que está fuera de lugar", ha admitido el cineasta.

Además, reconoce que ha tenido "actitudes muy feas con las mujeres" en su forma de relacionarse y de mantener el contacto, pero niega que haya ejercido violencia. "Nunca he cometido un acto de violencia contra la mujer, nunca he forzado a una mujer. Nunca lo he hecho y quien quiera demostrarlo, pues iremos a juicio. He tenido relaciones con actrices porque al final es la gente con la que te relacionas".

Por último, niega haber ofrecido papeles en alguno de sus proyectos a cambio de sexo. "Nunca. En la vida. Lo niego categóricamente".