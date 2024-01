Quién es el cineasta canario Armando Ravelo, acusado de abuso sexual y psicológico

El 'me too' español vuelve a las andadas. O quizás es que nunca dejó de estarlo. Una semana después de conocerse las denuncias por abusos sexuales del director Carlos Vermut a tres actrices, el mundo del cine recibe otro gran golpe. El cineasta canario Armando Ravelo ha sido acusado en redes sociales de abusar sexualmente de una menor.

Esta vez la valiente ha sido Koset Quintana, una creadora multidisciplinar que asegura que los testimonios ocultos durante tanto tiempo contra Carlos Vermut la animaron a denunciar lo que sufrió con 15 años con Ravelo, "No solo me incitaba a tener sexo con él, sino que me hablaba de drogas y porno", cuenta Quintana en su publicación.

Armando Ravelo, un cineasta 'por canarias'

El cineasta de 42 años crea su primer proyecto 'Proyecto Bentejuí' en 2012, con la intención de llevar al cine, al teatro y a la novela, historias basadas en episodios clave de la historia de Canarias.

Años más tarde, en 2019, escribe 'Doramas, bajo los pies de nadie' su primer libro, y más tarde estrena su segundo largometraje 'La piel del volcán', con el que alcanzó un gran reconocimiento de crítica especializada y del público, emitiéndose en otras ciudades de España como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, A Coruña y Bilbao.

También ese año, asesorado por la FEDAC crea los dibujos animados Sara y Darmo y los oficios artesanos como un medio de enseñar a los escolares de primaria en el archipiélago canario las técnicas artesanas que se mantienen vigentes en la actualidad y que se han heredado de época aborigen.