Feijóo promete "rescatar" España en una masiva concentración contra la amnistía

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha prometido ante cientos de miles de personas "rescatar democráticamente" el país. Los aplausos de los asistentes a la concentración del PP —más de 70.000 según los populares y 45.000 según Delegación del Gobierno— han resonado en la emblemática Plaza de España, que en vísperas de que la ley de amnistía llegue al Congreso para su aprobación ha lucido abarrotada de banderas españolas y, sobre todo, europeas —como parte de la estrategia de la oposición de pedir auxilio a Bruselas—.

"Sánchez ha comprado la investidura y su objetivo es construir un muro para aislar a todos los españoles que no estemos de acuerdo. Eso no es un muro sino una ignominia". Arropado por los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy así como por sus presidentes autonómicos, Feijóo ha instado a los españoles a "derribar" dicho muro que ha "construido" Sánchez con "mentiras". ¿Cómo? "Unidos, con la verdad, sentido común y la Constitución, que merece la pena proteger", ha sugerido.

Sin un horizonte electoral a nivel nacional —más allá de los comicios gallegos y las europeos y vascos—, el líder de la oposición ha urgido a los ciudadanos a no olvidar los pactos del PSOE con el independentismo. "Cada venta, cada engaño, escuchará la verdad; cada escándalo tendrá respuesta de cada ayuntamiento, del Congreso, de la justicia [los asistentes han aplaudido al juez Manuel García-Castellón], de la calle y en las urnas". "El Gobierno no tiene memoria, pero España sí".

A continuación, ha hecho mención a la última cesión de Sánchez al independentismo, la enmienda a la amnistía para redefinir el terrorismo durante el procés, que Sánchez dijo que iba a tumbar. "No hay corrupción buena o mala ni terrorismo bueno o malo. Lo que sí hay es un gobierno nefasto que no tiene vergüenza. Este Gobierno es la peor perversión de la justicia y la peor versión de la política. Sus líneas rojas solo sirven para subrayar la siguiente mentira que contarán". En ese punto el presidente del PP ha pedido a la plaza un gran aplauso para la Policía que trabajó en los altercados de Cataluña. "Qué indignidad e insulto decirle a los policías que no han sufrido actos terroristas", ha lanzado Feijóo por la última enmienda a la amnistía. El público ha respondido con una ovación.

Feijóo ha reivindicado el derecho a decidir de todos los españoles si quieren estar "gobernados por las minorías" y "que los independentistas decidan por ellos" y a que no les "mientan a la cara todos los días". Así, ha augurado que Pedro Sánchez "pasará a la historia como el peor presidente de la democracia por poner en venta al país por su interés". "Pero será solo un paréntesis en los libros de Historia: en esa misma página, estará una sociedad civil, un pueblo, que se resistió, se rebeló y cerró ese paréntesis", ha añadido.

El popular ha querido contrarrestar el negro escenario que ha dibujado con mensajes de esperanza dedicados a cada sector. Así, ha hecho un llamamiento a los mayores, "a aquellos que lucharon por la libertad, trajeron la democracia y se dieron la mano por la Constitución" para que ahora "no consientan que se rompa su obra. A las mujeres y hombres, les ha pedido que "no caigan en el enfrentamiento"; a los trabajadores, que no permitan que "parte de sus salarios sirva para financiar la desigualdad" y a las familias, que "reclamen la misma atención que el gobierno da a sus socios". Por último, se ha puesto "al servicio" de los jóvenes "para que no subestimen su inteligencia" con "el falso todo gratis".

Tanto el alcalde José Luis Martínez Almeida como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso han subido el tono en sus discursos. El primer edil ha reivindicado "la España del 78" y ha retado a Sánchez a "mirar a los ojos" a todos los policías que trabajaron el 1-O. "Diles que su sacrificio por España fue inútil y, que su dolor físico y moral no te importa nada. Porque aquello fue terrorismo, que quede claro". "Conocemos bien lo que es el terrorismo y sabemos que la esencia es que viola los derechos humanos; la esencia es la maldad y no hay terrorismo bueno o malo. Hay terroristas que tienen que estar en la cárcel". En ese momento, los asistentes han cortado al alcalde para gritar 'Puigdemont, a prisión'.

La presidenta madrileña también ha cargado contra el último pacto de Sánchez. "Quieren confundir vandalismo con terrorismo; promover el estado de terror en la población… ¿eso no es terrorismo, señor Sánchez? Ahora no es terrorismo… ahora Otegi es un hombre de paz, ahora resulta que Junts ya no es xenófobo y racista como hace meses, ahora no… y ahora resulta que el Gobierno espiaba a los independentistas por culpa de Rajoy", ha ironizado. "Así que todo es así en la España de Sánchez: criminalizan la vida normal y normalizan el crimen porque pactan con el crimen".

Asimismo se ha referido al "muro" de Sánchez, aunque con un tono más elevado que el de su presidente. "Un muro que como en todos los países totalitarios, crece a medida que se va empequeñeciendo su proyecto, se van los intelectuales, se van los políticos que sí ganaban el poder limpiamente, se va la masa crítica, se esfuman los principios y se quedan los serviles a sueldo en torno a una maquinaria de favores".

"Así sucede en Cataluña, así sucede en el País Vasco y así sucedió en Andalucía durante décadas y así hicieron del país más rico del mundo, Argentina, una fábrica de pobreza masiva. Así, dejando que un lado de perdedores y pequeños rencorosos que por sí mismos no llegarían a nada estén en las instituciones y un muro donde siempre los mismos saltan al otro lado porque buscan la libertad y la verdad". Ayuso ha continuado: "Ocurrió con el muro de Berlín, pasa en todas las dictaduras y todas casualmente son primas hermanas de los que hoy pueblan la Moncloa. Pero ese muro crece y crece y ellos se quedan cada vez más solos, viven en un mundo paralelo inventando problemas, creando identidades y después organizaciones, sindicatos y negocios para vivir del dinero público, y de la industria de la protesta".