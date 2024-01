El economista Gonzalo Bernardos lanza un vaticinio para junio que afectará a muchos españoles

Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, ha revelado en un evento organizado por los API (Agentes de la Propiedad Inmobiliaria) sus predicciones económicas para el futuro cercano.

El experto dice que "el crecimiento de la Eurozona en 2024 no será nada satisfactorio". "En España sólo creceremos un 1,2% porque no aprovechamos los fondos Next Generation", dijo en declaraciones recogidas por Idealista.

Por eso, el experto confiesa sentirse "optimista sobre los tipos de interés, pero pesimista sobre la creación de empleo", y que "lo peor que le puede pasar al sector inmobiliario es que suban tipos de interés y los bancos recorten crédito".

Además, ha predicho que "la recesión económica se acabará en junio de 2024" y que en el año 2025 "la economía crecerá y los tipos estarán entre el 2% y el 3%, siempre y cuando la banca cumpla".

"Pero no podemos decir que habrá la alegría en el consumo de 23 y del 22. No obstante, cuidado. Para los que sois trabajadores y tenéis un trabajo por cuenta ajena la alegría que vais a tener es que vais a ganar poder adquisitivo porque lo que os subirán será superior a la inflación", dijo el economista después en su canal de YouTube.

"Pero, en cambio, las empresas y los autónomos no lo van a pasar bien. Tampoco horroroso, tampoco vamos a tener crisis. Que a nadie le cunda el pesimismo, esto va a ser un paréntesis. Las bajadas de de tipos de interés que debe haber en 2024 y 2025 harán que 2025 sea mejor que el 2024. Y, sobre todo, recordad nosotros en 2024 seremos de los que más creceremos en la zona euro", concluyó.