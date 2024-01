El 73,3% de quienes conocen los Fondos Next Generation confía en que será positivos o muy positivos para la economía

A pesar de que la autorización de nuevos tramos de ayuda, el anuncio de nuevos proyectos o el grado de ejecución de los mismos suele ocupar un lugar en los medios, casi la mitad de los ciudadanos - un 44,2%- no ha oído hablar nunca de los Fondos Europeos Next Generation. En el caso de la ajustada mayoría que sí dice haber tenido noticias de ellos -el 55,8%- una amplia mayoría -el 73,3%- confía en que serán beneficiosos. El 46,9% cree que los 160.000 millones en total que llegarán a España en forma de subvenciones y préstamos serán positivos para la economía y el 26,4%, que serán "muy positivos".

El último sondeo del Instituto DYM para 20Minutos, que se realizó entre el 8 y el 16 de enero, se detiene en el grado de conocimiento que tienen los ciudadanos sobre los Fondo Next Generation, un total de 750.000 millones de euros que acordaron en 2021 los países de la UE mediante su primera deuda mancomunidad para permitir la salida de la crisis económica debido a la pandemia por Covid. Esa cantidad total se repartió entre los Estados miembros en función de su PIB y del efecto que tuvo en cada uno de ellos la crisis sanitaria y, después de Italia, España fue el país más beneficiado, con una cantidad inicial de 140.000 millones a recibir hasta 2026, de los que 60.000 millones serían en forma de subvenciones no reembolsables y 80.000 en créditos. Esta cantidad se elevó hasta los 160.000 millones en octubre del año pasado.

Hasta ahora, España ha recibido 84.000 millones de subvenciones en cuatro desembolsos, gracias a que la Comisión Europea aprobó el Plan Nacional de Recuperación y Resilencia, que marcó las acciones a financiar en cuatro capítulos principales: transición ecológica, digitalización, cohesión social y territorial e igualdad.

De acuerdo con la encuesta, el 55,8% de los ciudadanos tiene información o ha oído hablar de los Fondos Europeos y el 44,2% no. Los hombres (65%) dicen tener más conocimiento que las mujeres (47,1%) y es mayor entre quienes tienen estudios superiores (61,6%). Por recuerdo de voto, los votantes del PSOE son los que en mayor medida dicen haber tenido información al respecto (64,8%) y los que menos al tanto dicen estar son los votantes de Vox, porque el 46,4% dice no haber oído hablar de los Fondos Next Generation.

Desde un punto de vista más subjetivo, los encuestados que se sitúan en el centro izquierda son los que se dicen más al corriente de los fondos europeos (68,5%), seguidos de los centro derecha (66,1%), frente a centro y derecha, que se quedan en el 50%.

Entre el 55,8% que respondió que sí ha tenido información sobre los fondos europeos opinión es muy positiva. El 73,3% de ellos cree que serán "positivos (46,9%) o "muy positivos" (26,4%), mientras que el 15,1% cree que no serán "ni positivos ni negativos", el 3,9% "negativos" y el 3,8%, "muy negativos". El saldo evaluativo asciende al 65,6%.

Las mujeres tienen una opinión ligeramente más optimista, porque un 74,1% cree que serán "muy positivos" o "positivos para la economía, frente al 72,6% de los hombres que piensa así. Asimismo, esta idea es muy mayoritaria entre la población más mayor, ya que el 80,7% de las personas entre 66 y 75 años lo cree, siendo los menos confiados los que tienen entre 36 y 45 años (66,2%). La confianza de que los 160.000 millones serán positivos o muy positivos es notable en cualquier nivel de estudios, aunque más entre quienes tienen estudios superiores, un 76,4%.

Ideológicamente, tienen más confianza en ellos los votantes del PSOE (86,3%), seguidos de Sumar (83,4%), PP (74,4%) y, a mucha distancia, de Vox (37,6%). Consecuentemente, las personas que han oído hablar de los fondos europeos y que creen que serán buenos para la economía española se consideran principalmente de izquierda (88,1%) y de centro izquierda (86,5), aunque le sigue quienes se califican de derecha (71,6%) por encima de los de centro (69,6%) y de centro derecha (64,2%).