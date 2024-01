Masuimi Max, conocida modelo de revistas como Playboy y Maxim, en las que solía aparecer en números o reportajes dedicados a gustos fetichistas y de carácter burlesque, ha fallecido a los 45 años. También actriz, su cuerpo ha sido hallado sin vida este jueves en su casa de Las Vegas, tal y como ha podido saber el portal de noticias TMZ.

Según explican fuentes policiales al citado medio, los agentes recibieron una llamada justo antes de las 20:30 h de este jueves —hora del Pacífico—, acudiendo inmediatamente a su casa, donde la encontraron sin poder hacer nada por ella.

Aunque no se sospecha por ahora de ningún delito en concreto, la policía va a realizar una investigación exhaustiva para intentar aclarar los hechos. Por ello, por ahora no hay más detalles disponibles sobre las circunstancias de su muerte.

Max, que había roto relaciones con su familia —su madre había fallecido al dar a luz a su hermana y las posteriores parejas de su padre no la aceptaron— comenzó su carrera en el mundo de la moda en el año 2000, tal y como apunta su LinkedIn, apareciendo en numerosas publicaciones como Maxim, Alt Magazine o Bizarre Magazine.

Asimismo, y dado su gusto por los tatuajes —tenía de hecho su nombre tatuado, explicando entonces que la primera i de su nombre es muda—, se hizo tan reconocida que participó en varios eventos en la Mansión Playboy a finales de la década de 2000 y principios de la de 2010.

También hizo incursiones en el cine, principalmente en producciones de serie B como Cornman: American Vegetal Hero o Giantess Battle Attack. Aun así, tuvo un papel no acreditado en xXx: State of the Union, protagonizada por Samuel L. Jackson y Ice Cube, donde interpretó a la novia de Zeke, el personaje encarnado por el rapero Xzibit en la película.

En su última época, se había especializado en el modelaje alternativo, orientando su carrera hacia espectáculos de terror o de cabaret, utilizando mucho maquillaje y explicándolo todo en su canal de YouTube. Gracias a ello había acumulado una importante base de fans en Instagram, donde tenía más de 300.000 seguidores.