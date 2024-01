Muere a los 76 años Melanie Safka, una de las pocas mujeres que cantó en el escenario del Woodstock

La cantante Melanie Safka, una de las estrellas sorpresa del festival de música de Woodstock en 1969, donde actuó con 22 años, ha muerto a los 76.

Sus hijos, Leilah, Jeordie y Beau Jarred, han confirmado su muerte en un post de Facebook muy conmovedor: "Este es el post más difícil de escribir para nosotros, y hay tantas cosas que queremos decir, en primer lugar, y no hay manera fácil, excepto decirlo ... Mamá falleció, en paz, fuera de este mundo".

No se ha revelado la causa ni el lugar de la muerte de esta artista que tuvo éxitos en la década de 1970 como Brand New Key y Lay Down (Candles in the Rain).

Fue una de las tres únicas mujeres que actuaron sin acompañante en el festival y, según se contó más tarde, se quedó petrificada ante la idea de actuar ante un público mucho mayor que el de los cafés a los que estaba acostumbrada.

En 2019, Melanie habló sobre su actuación en Woodstock en una entrevista con Associated Press. "Tuve una experiencia extracorpórea y no estaba alterada por las drogas", afirmó, recordando cuando le dijeron que le tocaba subir al escenario donde la habían precedido artistas como Jimi Hendrix, Grateful Dead y Joan Baez.