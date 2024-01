Planes para el fin de semana: Laura Pausini llega a Madrid y la princesa Lindabridis abandona su castillo

Música: Laura Pausini en su gira mundial y Pedro Rosa en Café Berlín

Después del lanzamiento mundial de su último álbum Anime parallele, en otoño del año pasado, Laura Pausini regresó a los conciertos en directo en 2023, cinco años después de su gira anterior, para reencontrarse con su público en los escenarios más prestigiosos del mundo.

Pausini llega este fin de semana a Madrid, con todas las entradas agotadas desde hace tiempo, parada obligatoria de su gira mundial, la décima en la carrera de la artista italiana más premiada del mundo. No olvidemos que el disco aludido tiene también una versión en español. Todo concluirá el 6 de abril de 2024 en el Madison Square Garden de Nueva York, la ciudad que había acogido el inicio de la celebración de su 30 aniversario, que se llevó a cabo el 27 de febrero de 2023.

Gran despliegue de iluminación en la gira mundial de Laura Pausini. Virginia Bettoja

"Este es el momento que he estado esperando por cinco años -dice Laura Pausini-. Me he estado preparando y estudiando mucho. Tenía una idea clara de cómo quería diseñar mi regreso. Este es el año de mi 30 aniversario y también el año en que vuelvo con nueva música. Es el año en el que vuelvo a desafiarme a mí misma. Lo hice musicalmente, mentalmente, emocionalmente y físicamente".

"Es un espectáculo cosido a mano, centímetro a centímetro: desde la escenografía hasta el vestuario, desde los gráficos hasta la coreografía”, indica Luca Tommassini, director del show junto a la propia Laura Pausini. "Es una historia escenificada que cuenta la historia de la mujer, la artista con sus 30 años de logros y celebra sobre todo el deseo y el sueño del futuro de la artista. Un espectáculo contemporáneo en el que cada gráfica y cada vídeo han sido especialmente rodados y adaptados para todo tipo de público".

Laura Pausini estará en WiZink Center de Madrid este fin de semana. Luica Brunetti

Y de un espacio de grandes dimensiones pasamos a un pequeño recinto como el Café Berlín. Allí podremos disfrutar en cercanía del músico y compositor brasileño Pedro Rosa, que lanza su disco Midnight Alvorada. Para la ocasión se hará acompañar de un elenco de grandes músicos que han colaborado con Gilberto Gil, Youssou N´Dour, Jorge Pardo y hasta Ricky Martin. Junto a Pedro Rosa, guitarra y voz, estarán: Jurandir Dã Silva (guitarra), Zé Luis Nascimento (percusión), Andreas Unge (contrabajo) y Joaquín Sánchez Gil (vientos).

El músico brasileño Pedro Rosa junto a su guitarra llega este finde a Madrid. Cedida

Los temas están escritos por Pedro Rosa y su amigo Rafael Mourao, quien se hace cargo de las letras. Con este álbum pretenden invitarnos a ver el mundo con los ojos del otro, trazando un puente entre estos dos amigos a los que distancian el tiempo y el espacio. A través de los temas del disco pasean por diferentes temáticas como: el desencuentro (Mar Adentro), el encuentro (Sara), la saudade entre dos amigos y los problemas con la política de Brasil (Como vai você?), la alegría del fútbol (Com a bola no pé), o un homenaje al propio ritual de creación del disco (Rito Circundante), del que dejamos aquí el video:

Pedro Rosa es músico brasileño con una formación musical bastante inusual y autodidacta. Se interesa por casi todos los estilos musicales, pero a la hora de componer una canción se traslada a sus terrenos favoritos. El folclore de Brasil tiene una gran importancia en sus composiciones: la samba y el baião, un género de música y danza popular de la región nordeste de Brasil. Pero también el jazz, la música afro y la música clásica dejan huella en este primer disco de Pedro Rosa.

Laura Pausini: sabado, 27 / WiZink Center / Entrada agotadas

Pedro Rosa: ​domingo, 28. 21h. / CAFÉ BERLÍN / 15 €

Fotografía. Visiones del Caribe en Casa de América

Casa de América ha presentado recientemente la exposición fotográfica colectiva Reinvenciones: la ubicuidad de las identidades en lo fotográfico desde el Caribe, donde puede observarse una doble cara de esa privilegiada zona: el carácter social de la fotografía histórica, centrada en los rostros y quehaceres del pueblo de República Dominicana; y una vertiente más artística, que enlaza con la creación actual del Caribe.

Una de las fotografías de la exposición dedicada al Caribe en Casa de América. La colectiva Juana y si no su hermana

La primera parte ofrece el contraste entre la creación fotográfica durante la dictadura de Trujillo en República Dominicana (1930-1961), empeñada en servir una versión idealizada y parcial de la realidad -cosa que todo mandatario autócrata tiene a ofrecer-; y una visión de las capas sociales populares, más cercana a la verdad, tras los años de dictadura. En una vitrina central se muestran algunos ejemplos de aquella añagaza, instantáneas de los años cuarenta donde todo brilla y reluce. El contraste con las fotografías que rodean ese conjunto es elocuente, y ahí encontramos la auténtica cotidianeidad del pueblo dominicano. El trabajo duro, las miradas gastadas por la sal del mar, los rostros serios, pero también un chófer estudiando solfeo sobre el volante o un peluquero aguardando clientes con tranquilidad. Figuras siempre surcadas por la esperanza a pesar de vivir al día.

Dejando atrás esa plasmación social, concentrada en un pequeño recinto de la planta baja, ascendemos al segundo piso, donde se abre un contenido completamente distinto, no sólo por extenderse en salas más amplias. Aquí se despliega una selección de la producción contemporánea titulada Sujeto encontrado.

Una de las fotografías de la serie 'Container', de Joiri Minaya. Joiri Minaya

Las piezas son de grandes proporciones y respiran bajo las vigas de madera. Tres vírgenes nos acogen, la primera de ellas bien cómica, en chancletas y bañador, con gesto de santidad y corona enlazada por rulos. Firma La colectiva Juana y si no su hermana. Cuerpos mimetizados en la selva o echados en la parte trasera de una ranchera; retratos femeninos pintados cual dioses hindúes o visiones en blanco y negro, son las diferentes caras de un Caribe al que nos asomamos en esta sala de exposiciones de Casa de América. Excelente colección.

Una de las salas de Casa de América que alberga la exposición dedicada al Caribe. Adolfo Ortega

Con esta muestra Casa de América se suma a las actividades de ARCOmadrid 2024, que en su 43 edición tendrá al mar Caribe como eje central. La exposición se ha podido realizar gracias a la colaboración fundamental del Centro León de la República Dominicana y está comisariada por Sara Hermann y Joel Butler.

Hasta el 23 de marzo / Casa de América / Entrada gratuita

Teatro. 'El castillo de Lindabridis' de Calderón de la Barca

Una princesa contempla desde un castillo a los pretendientes que llegan a cortejarla, y decide partir en busca de quien realmente alcance los merecimientos para desposarse con ella. Es Lindabridis, la protagonista de esta comedia de Calderón de la Barca que llega ahora al Teatro de la Comedia, sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Vuelo de un personaje en 'El castillo de Lindabridis', dirigido por Ana Zamora. Sergio Parra

La esencia de la representación teatral en tiempos pretéritos y la pureza estilística, así como la ausencia de todo tipo de superfluo efectismo o actualización forzada, siguen siendo rasgos característicos en las propuestas de Ana Zamora, Premio Nacional de Teatro 2023, quien dirige esta obra casi desconocida del gran genio madrileño. Escena desnuda con fondo negro, sobre el que surge un acompañamiento musical constante y refinado, con los solistas integrados en la escena. Así se desarrolla este "juego palaciego de aires carnavalescos en el que el Barroco se descubre a sí mismo a través de un Medievo soñado por el Renacimiento", como la directora define esta obra.

Escenografía versátil en 'El castillo de Lindabridis' creación de Cecilia Molano y David Faraco. Sergio Parra

La escenografía se levanta y transforma de la mano de los propios actores, quienes alzan maderas y estructuras que van conformando los diferentes paisajes: montañas, cuevas, castillos y reinos lejanos. Esta austeridad tiene continuidad en un vestuario parco pero efectivo. La excepcional iluminación de Miguel Ángel Camacho consigue diferenciar ambientes y aportar cierta magia gracias a una cálida luz. Sobre las tablas del teatro se ubican algunos privilegiados espectadores, que observan la acción y hasta toman las riendas de los rocines imaginarios conducidos por los caballeros. Los músicos se desplazan junto a unos bancos a los que se saca partido inusitado, configurando múltiples disposiciones.

Elenco al completo de 'El castillo de Lindabridis' en el Teatro de la Comedia. Adolfo Ortega

Entre los actores hay que destacar el trabajo matizado y poderoso de Paula Iwasaki, con su versátil voz; así como la naturalidad y desparpajo de Alejandro Pau. Un fauno endemoniado, compuesto de hombre, demonio y fiera, concita el mayor interés del texto como configuración de personaje poético y a la vez agreste e indomable. Surge entre luces verdosas envuelto en pieles y con cuernos de macho muflón, en una notable creación de Miguel Ángel Amor. Inés González crea con acierto a Lindabridis y Mikel Arostegui aplica recia desenvoltura a su confundido personaje.

Del 25 de enero al 10 de marzo / Teatro de la Comedia / desde 6€

Clásica. Pablo González al frente de la Dresdner Philarmonie y Egeria en el Arqueológico

30 años después de su última visita a Madrid, la Dresdner Philharmonie, agrupación que cuenta con 154 años de antigüedad, regresa a la capital con dos conciertos, bajo la batuta del maestro Pablo González y con el pianista Francesco Piemontesi como solista invitado, gracias al ciclo Ibermúsica.

El director de orquesta Pablo Gonzalez visita Madrid al frente de la Filarmónica de Dresde. Cedida

Recomendamos el segundo de ellos, que se desarrollará el jueves 25 con un programa que contiene un par de grandes obras. En primer lugar el Concierto número 3 para piano y orquesta de Beethoven. Esbozado en 1800, seguramente fue finalizado mucho antes de su primera interpretación en público en abril de 1803. Fue dedicado al príncipe Luis Fernando de Prusia, que al parecer era bastante apañado en sus habilidades pianísticas.

En la segunda parte sonará Vida de Héroe, el último poema sinfónico de Richard Strauss compuesto en el siglo XIX, en el que vamos siguiendo las andanzas de un personaje heróico a través de seis cuadros que se interpretan sin interrupción. Escucharemos la descripción de los adversarios del Héroe, de su amada, el campo de batalla o las obras de paz, antes de finalizar con La retirada del mundo y la consumación del Héroe. El compositor defendía que este poema debería interpretarse acompañado por otra de sus célebres obras, Don Quijote. En realidad, uno parece el reflejo del otro, al menos en cuanto al arco narrativo que recorren los protagonistas hasta descansar en paz.

La Dresdner Philarmonie en su sede de Dresde, nos visita en el Auditorio Nacional. Cedida

"Ningún músico hasta ahora ha avanzado tanto en el arte de permitir a su audiencia que vea con sus oídos si esto fuera posible. Este es el origen de esa fuerza personal y única de Strauss", afirmaba Rudolf Louis, crítico musical de la época, en un diario de Munich.

Las cuatro integrantes del ensemble de música medieval Egeria. © Samuel Pereira

Como alternativa a este programa sinfónico, proponemos escuchar al grupo de música medieval Egeria, que presentará su programa Ad Loca Sancta, como parte de la programación paralela a la exposición Vitrina CERO, relatos de la ausencia: recorte de manuscritos medievales en el siglo XIX, del Museo Arqueológico Nacional.

En homenaje a aquella viajera y escritora hispanorromana del siglo IV llamada Egeria, estas cuatro voces femeninas plantean sus programas de concierto como cuadernos de viaje, donde ponen de relieve el paisaje sonoro de la Europa medieval. La selección de canciones son toda una miscelánea de sonoridades y estilos perfectamente imbricados, con piezas cuidadosamente seleccionadas desde la coherencia, versatilidad y dinamismo.

En esta ocasión tan especial, se emulará el viaje de Egeria a Tierra Santa, partiendo de Gallaecia al son del Códice Calixtino, atravesando Castilla, representada por el Códice de las Huelgas, hasta llegar al sur de Francia, donde cruzarán Occitania acompañadas por los más célebres trovadores, y terminando por traspasar todo el continente europeo hasta Jerusalén. Y además el concierto es gratuito.

Dresdner: Jueves 25, 19:30 h. / Auditorio Nacional / desde 35 euros

Egeria: Sábado 27, 12h. / Salón de actos del Museo Arqueológico / Concierto gratuito previa recogida de entrada en taquilla desde 1 hora antes del inicio.

Teatro Infantil. 'Cucu' en la Sala Mirlo Blanco

Este fin de semana tendremos una nueva oportunidad de disfrutar con los títeres gracias a Cucu, un espectáculo de la compañía Bambalina que se presenta en el Centro Dramático Nacional, donde se recordará a niños y mayores que, aunque crecer no siempre es fácil, nada es tan importante como aceptarte y quererte tal y como eres.

Una escena de la función 'Cucu' que llega este finde a la programación infantil del Centro Dramático Nacional. Bambalina

La propia compañía describe el propósito que impulsa esta función: "Nuestro espectáculo nace con el objetivo de fomentar el valor de la autoaceptación entre los más pequeños. Este es un elemento esencial para un deseable desarrollo socioemocional. Queremos dirigirnos a los más pequeños para hacerles ver que todos somos diferentes, y que la diferencia no tiene por qué ser negativa. Y que, a veces, si la aceptamos, puede acabar convirtiéndose incluso en una virtud o cualidad que nos hace únicos".

Bambalina no pretende adoptar un tono aleccionador con sus espectáculos, y huye de resultar excesivamente didáctico. Prefieren "acercarnos a nuestro público a través de la poética, la plástica y el humor. El objetivo último es crear un espectáculo atractivo, sugerente, inspirador, que atrape a los espectadores, les haga reflexionar y fomente en ellos los valores de empatía, tolerancia, respeto y autoestima".

Seguro que con estos presupuestos y la habilidad con los títeres de Bambalina, estas funciones de fin de semana resultan divertidas y constructivas a partes iguales. Aquí dejo su dossier digital, que resulta muy estimulante

27 y 28 de enero (dos pases: 11 y 13 horas) / Sala El Mirlo Blanco del Teatro Valle-Inclán / 7 euros

Zarzuela. 'La rosa del azafrán' de Jacinto Guerrero

El Teatro de la Zarzuela recupera la obra cumbre de Jacinto Guerrero, La rosa del azafrán, tras 21 años sin representarse en su escenario. Esa hermosa flor de otoño tan manchega, a la que hace referencia el título de la obra –cuyos textos están firmados por Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw–, "que nace al salir el sol y muere al caer la tarde", el azafrán guerreriano, ha perdurado casi un siglo sin perder ni una sola de sus propiedades. Seguro que se ha revalorizado, viendo el precio al que se vende el kilo de este oro rojo.

Una escena de la zarzuela 'La rosa del azafrán' que se estrena este fin de semana en Madrid. del Real fotografia

El director musical de la producción, José María Moreno, que estará al frente de un espléndido doble reparto, con Yolanda Auyanet y Juan Jesús Rodríguez en el primero de ellos, así como del Coro Titular del Teatro y de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, comentaba en la presentación el gran placer personal que supone "enfrentarse en un teatro tan apreciado como este a esta obra maestra, a esta zarzuela inolvidable y repleta de números famosos y melodías encantadoras que la hacen ser una de las más queridas por los aficionados del género". Valga como ejemplo esta conocida romanza Cuando siembro voy cantando, con la gran voz de Carlos Álvarez.

Por su parte, el director de escena, Ignacio García, afirmaba que las zarzuelas de la Edad Dorada ligadas a distintas regiones de nuestro país se convirtieron en "verdaderos himnos, símbolos y retratos emocionales de esos territorios". También aseguró que "en esa variedad de caracteres y de manifestaciones populares de nuestra literatura, de nuestra música y de nuestra danza radica una de las mayores riquezas culturales de España". En esta ocasión nos toca a los manchegos. ¡Ya era hora!