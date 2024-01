El malentendido de Noemí Galera y Andrea Compton en Twitter por el vestuario de Bea en 'OT 2023'

En una de sus conversaciones en la Academia de OT 2023, Bea y Abril Zamora estuvieron hablando del vestuario de las anteriores galas y la concursante del programa hizo un comentario al que ha reaccionado Andrea Compton en defensa de las chicas plus size, al que ha respondido Noemí Galera.

"Cómo voy a tener yo un armario como el de Naiara", expresó Bea. Ante esta declaración, Andrea Compton ha hablado de la falta de referentes para las chicas que usan tallas grandes. "Querida Bea, tienes el armario de todas las plus size de este país que se dedican a la moda, y el mío también aunque no me dedique a ello", ha expresado la creadora de contenido en X. "Mi armario es tuyo", ha añadido.

La directora de la Academia, pensando que Compton hacía referencia al equipo de vestuario, ha respondido también a través de la red social. "Querida Andrea, te paso la relación de prendas que tenía vestuario preparadas para ella el viernes pasado: un vestido rojo de raso de tirantes, un conjunto de camiseta y falda en tonos marmolados, un traje beige...", ha declarado Noemí Galera, compartiendo una larga lista de opciones.

Pero Andrea Compton no ha guardado silencio y ha vuelto a pronunciarse. "Querida Noemí, estoy haciendo referencia a lo que habla Bea, dice que no sabe cómo vestirse ni cree poder tener el armario de Naiara, no habla de las personas de vestuario ni yo tampoco", ha explicado la creadora de contenido, añadiendo varios corazones rosas al final del mensaje.

Después de esta aclaración por parte de Compton, la directora de la Academia ha vuelto a contestar: "Asociado a un vídeo donde sí se hace referencia al equipo de vestuario. En cualquier caso, lamento si no he entendido bien la intención de tu mensaje".