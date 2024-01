Natalia Rodríguez desvela cómo ve a Chenoa tras los rumores de reconciliación con Miguel Sánchez Encinas

Desde que se conociera la separación entre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, tras haber estado casados poco más de un año, los rumores de una posible reconciliación están a la orden del día. Sobre todo, después de que el médico felicitase a la artista por su reto de apnea en el programa El desafío. Ahora, su gran amiga, Natalia Rodríguez, firma un nuevo capítulo en torno a esta relación.

Natalia acudió en Madrid al estreno de la película Un mal día lo tiene cualquiera, dirigida por Eva Hache, donde habló de la importancia de apoyar el cine español y la música española. En el evento, la cantante, atendió a los medios de comunicación, momento en el cual habló sobre ella, pero también sobre su buena amiga ante los micrófonos de Europa Press.

La artista no dudó en admirar el papel que la que está desempeñando Chenoa como presentadora de esta nueva edición de Operación Triunfo. "Yo la veo espectacular. Se está consolidando como presentadora que eso es divino porque es tener una puerta más abierta".

No obstante, cuando Natalia ha sido preguntada por la posible reconciliación sobre Chenoa y el médico, esta no ha querido dar demasiados detalles: "Son cosas íntimas, de la pareja, en las que yo no voy a entrar. Yo las leo, la llamo, la comento y ahí queda para mí". Eso sí, ha dejado la puerta abierta a que se den una segunda oportunidad: "Y luego ya lo otro, que sea lo que tenga que pasar".

La artista está feliz porque, en el ámbito profesional, este 2024 tiene programados numerosos conciertos: "Yo jamás en estas fechas he tenido tantos conciertos cerrados en mi carrera. Estoy muy feliz. Estoy ya componiendo nuevo single, todos los años saco uno o dos singles y estoy preparada componiendo y yo lo de siempre provocando el trabajo. Yo nunca me quedo en mi casa esperando que me llamen".