Raye, Dua Lipa y Little Simz, entre los candidatos a los premios Brit Award de la música

Raye, Dua Lipa, Little Simz, Dave y Olivia Dean figuran entre los candidatos al premio Artista del Año de los prestigiosos premios Brit Awards de música 2024, que serán entregados en una gala en Londres el próximo 2 de marzo.

Raye ha recibido siete candidaturas de los Brit Awards, lo que supone un récord para un solista en un año, al superar a artistas como Craig David, Gorillaz y Robbie Williams, con seis cada uno en ocasiones anteriores.

Taylor Swift es candidata en la categoría de Artista Internacional del Año, para la que también compiten Olivia Rodrigo, Lana del Rey, Asake, Burna Boy, Caroline Polachek, SZA, Kylie Minogue, entre otros, mientras que los Rolling Stones son candidatos al premio de Mejor Alternativa/acto de rock.

Las otras candidaturas de Raye corresponden a Mejor Álbum, Mejor Nuevo Artista, Mejor Pop y dos en la categoría de Mejor Canción, con Escapism, junto al rapero 070 Shake, y Prada, en colaboración con Casso y D-Block Europa, y Mejor Acto R&B Act.

La lista de los aspirantes al premio Artista del Año la completan Arlo Parks, Central Cee, Fred, J Hus, Jessie Warey Raye, mientras que en la correspondiente a la Banda del Año figuran Blur, Chase & Status, Headie One & K-Trap, Jungle y Young Fathers.

Los que aspiran al Álbum del Año son Blur con The Ballad of Darren, J Hus con Beautiful and Brutal Yard, Little Simz con No Thank you, Raye con My 21st Century Blues y Young Fathers con Heavy Heavy, según los detalles publicados hoy por la organización.

Este año ni Ed Sheeran ni Lewis Capaldi están en las listas de Artista del Año o con Álbum del Año, aunque el primero es candidato por la Canción del Año con Eyes Closed, mientras que el segundo también con el sencillo Wish You The Best. En general, el 55 % de las nominaciones corresponden a mujeres, ya sea como solistas o parte de un grupo musical.

Para el apartado de Canción Internacional del año figuran Billie Eilish, con What Was I Made For?, Olivia Rodrigo con Vampire, y Peggy Gou, con (It Goes Like) Nanana, entre otros. Blink-182 y Gabriels aspiran al premio de Grupo Internacional del Año, junto con Boygenius, Foo Fighters y Paramore.