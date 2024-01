Shakira publica una imagen sonriente junto a su "exsuegra amada"

La Sessión #53 de Bizarrap junto a Shakira en la que la cantante habla sin tapujos de la ruptura con Piqué dio la vuelta al mundo. Su letra no dejó indiferente a nadie, y aún resuenen en la cabeza de muchos alguna de sus llamativas estrofas y no es para menos. Una de las más famosas fue "me dejaste de vecina a la suegra".

Aquellas palabras hacían pública la poca estima de la cantante colombiana hacia la madre de Gerard Piqué, a pesar de ser la abuela de sus dos hijos. La mala relación de la artista con la familia del exfutbolista del FC Barcelona fue uno de los temas más comentados durante la separación de la ya expareja.

Shakira, que se ha mudado a Miami con el objetivo de alejarse de todo lo que tenga que ver con el catalán, sí ha tenido un acercamiento con su exsuegra, eso sí, no con Montserrat Bernabéu. La cantante ha compartido una imagen junto a Inés Pertiné, madre de su expareja Antonio de la Rúa, con la que ha pesado con una amplia sonrisa.

Shakira comparte una imagen justo a su exsuegra, Inés Partiné. @shakira (INSTAGRAM)

"Con nuestra exsuegra amada", escribía Shakira en el post. Dicho comentario se ha interpretado como un nuevo palo hacia la madre del ahora empresario. Cabe recordar que la cantante y el argentino mantuvieron una relación de más de diez años que terminó en 2011.

En un primer momento, la relación entre ambos terminó de manera amistosa. No obstante, esa situación cambió rápidamente y terminó en una auténtica batalla legal.

Todo ello después de que el empresario solicitase a la colombiana 77 millones de euros en concepto de "haber contribuido a su éxito musical a nivel internacional". Al final, la artista salió victoriosa del litigio.