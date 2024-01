Detienen a un hombre acusado de acosar a Shakira en Miami

Shakira se mudó a Miami con sus hijos el pasado mes de abril y pensó que, tras abandonar España, se acabarían todos sus problemas. Se fue al otro lado del charco para alejarse de Piqué, de la deuda de Hacienda y de los focos. Pero nada más lejos de la realidad, la cantante ha sufrido un altercado debido a un presento acosador.

Tal y como han informado varios medios de Florida, como WSVN, este lunes han detenido a un supuesto acosador, un hombre de 56 años natural de Texas. Según este mismo medio, el hombre le enviaba a la colombiana "alarmantes y perturbadoras" publicaciones en redes sociales. Por ello, Shakira se ha visto obligada en poder el asunto en manos de sus abogados.

Después de sentir miedo e incluso ver cómo este señor se acercaba a su casa, Shakira le denunció y las represalias contra él finalmente han llegado. La cantante no solo temía por su integridad sino, sobre todo, por la de sus hijos, Sasha y Milan.

El hombre habría sido arrestado este lunes 8 de enero mientras se encontraba en las inmediaciones de la casa de Shakira en Miami. Tanto en el mes de diciembre como en los primeros días de enero se ha atrevido no solo a acercarse a su vivienda, sino a entregarle varios paquetes a la misma. No obstante, esto no ha sido lo único alarmante. El detenido también habría afirmado estar casado con Shakira y haber formado una familia con ella.

El equipo de legal de la artista le envió varios escritos a este hombre, pero hizo caso omiso y fue entonces cuando decidió enviar varios regalos a la colombiana. Entre los obsequios se encontraba chocolate, varias botellas de vino e incluso algún juguete para sus hijos.

El punto de inflexión ha sido el momento en el que Shakira ha visto que este supuesto acosador estaba en la puerta de su casa. En ese momento fue arrestado por la policía de Miami, por lo que ahora se enfrenta a cargos por presuntamente acosar a Shakira.