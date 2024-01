Montero anuncia que ya negocia los Presupuestos con Junts y pide no tildar "de chantaje ni humillación" sus pactos

El Gobierno ya negocia con Junts los Presupuestos Generales del Estado de 2024. Así lo ha avanzado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha pedido no tildar de "chantaje ni humillación" los pactos que alcanzan el PSOE y los posconvergentes. Además, asegura que el acuerdo sobre la ampliación del terrorismo en la ley de amnistía "acota" el número de beneficiados, pues ya no dependerá de si hay o no sentencia firme, sino si la acusación es de delitos de terrorismo "que supongan una violación grave de los Derechos Humanos".

"Estamos empezando otro tipo de contactos [con Junts] para los siguientes hitos que tiene el Gobierno como la ley de Presupuestos", ha anunciado Montero en una entrevista en Telecinco en la que ha defendido la "normalidad" de las relaciones del PSOE con la formación de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado de la Justicia, cuya cita con el presidente Pedro Sánchez no tiene fecha aún. "No sé si será a final de mes o posteriormente, no tengo ni idea de cuál es la agenda del presidente", ha añadido la vicepresidenta. Ha apuntado en este sentido que la legislatura no será corta pese a las advertencias de sus socios parlamentarios, incluidos PNV o EH Bildu. "Eso decían la legislatura pasada", ha apuntado. El presidente adelantó las elecciones pero tuvo una duración de más tres años y medio.

En la línea de la normalización de las relaciones con los independentistas que el PSOE lleva acometiendo semanas, la número dos de Sánchez tanto en el Ejecutivo como en el partido ha pedido "no interpretar" los acuerdos "ni como un chantaje ni como una humillación". "Siempre hay que entenderlo dentro de la dialéctica democrática en la que dos tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que querer y ser capaces de encontrar esos puntos de encuentro", ha añadido.

Además, ese argumento lo ha usado para hablar del acuerdo que los socialistas y los posconvergentes alcanzaron ayer para enmendar la ley de amnistía y que incluirá en la misma a los investigados y condenados por delitos de terrorismo relacionados con el procés, siempre y cuando estas acciones no "hayan causado violaciones graves de Derechos Humanos". La vicepresidenta no ha aportado mucha novedad. Ha asegurado que "la ley tiene su complejidad" y ha defendido que con el último acuerdo con Junts lo que se hace es "excluir los delitos de terrorismo que supongan una violación grave de los derechos humanos".

En este sentido, ha apuntado que el acuerdo "acota" el número de beneficiados, puesto que se aclara que "independientemente de que haya o no sentencia firme, el terrorismo que supone la violación de los Derechos Humanos se va a excluir de la amnistía". Además, ha asegurado "entender" las críticas de que "se mencione la palabra terrorismo", pero ha repetido que "lo que está claro es que los delitos de terrorismo que suponen, insisto, porque así lo recoge el texto, una violación grave gravísima de los Derechos Humanos quedan excluidos de la ley".