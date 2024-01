Selena Gomez muestra con orgullo su cambio físico de los últimos diez años: "Nunca más me volveré a ver así"

La actriz Selena Gomez ha vivido todo tipo de cambios desde que en 2011 le diagnosticaran lupus, una enfermedad por la que tuvo que someterse a un trasplante de riñón. Una década después, la artista ha publicado unas imágenes comparando su físico de antes con el de ahora.

"Hoy me he dado cuenta de que nunca más me volveré a ver así", expresó la actriz en Instagram, mostrando una foto suya en bikini del año 2013. En su siguiente story compartió una segunda imagen mostrando su cuerpo actual.

Junto con esa segunda fotografía, la actriz se abrió con sus seguidores a través de un profundo mensaje. "No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy. A veces se me olvida que está bien ser yo", expresó Selena Gomez.

'Story' de Instagram de Selena Gómez. SELENA GÓMEZ / INSTAGRAM

En 2020, su batalla contra el lupus pareció empeorar y los fuertes dolores que sufría la llevaron a tener importantes problemas de salud mental. Esto hizo que en 2018 le diagnosticaran un trastorno bipolar, lo que no le permitió retomar su carrera profesional.

'Story' de Instagram de Selena Gómez. SELENA GÓMEZ / INSTAGRAM

A pesar de su enfermedad, por la que una de sus mejores amigas y compañera de profesión, Francia Raisa, le donó un riñón, la actriz ahora parece sentirse recuperada y lo ha demostrado con su vuelta al ámbito artístico.

Su papel como Mabel Mora en la serie Solo asesinatos en el edificio, de Disney+, está siendo un gran éxito y le ha llevado a su nominación a mejor actriz protagonista en las dos últimas ediciones de los Globos de Oro. Además, la actriz retomará un antiguo proyecto al que tiene un cariño especial con el regreso de Los magos de Waverly Place junto a su compañero y amigo David Henrie.