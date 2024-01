Los vecinos de Valdebebas: "Es una buena noticia, pero no vivimos de la Fórmula 1"

Hace algo más de diez años, el barrio de Valdebebas recibía a las primeras familias que se mudaban hasta un lugar en construcción y sin vida. Desde este martes, Valdebebas ya tiene su sitio en el mapa y millones de aficionados a Fórmula 1 estarán pendientes de sus calles durante el Gran Premio de España a partir de 2026. Los vecinos del nuevo barrio madrileño se muestran favorables a la llegada de monoplazas, aunque no olvidan el problema dotacional que sufren: sin colegio, ni instituto, ni centro de salud. "Es una buena noticia para el barrio, pero no vivimos de la Fórmula 1", explica la presidenta de la Asociación de Vecinos de Valdebebas, Mirta Veiga.

Para conocer el sentir del barrio, la Asociación ha realizado una encuesta a 905 vecinos que han sido preguntados por su posición respecto al proyecto, donde la mayoría se muestra favorable a la construcción de un circuito, con un 53%. Por el contrario, el 35% se posiciona en contra, al 7% les es indiferente y el 5% no saben qué responder. Entre los aspectos positivos de la llegada de la Fórmula 1, los vecinos destacan la presencia internacional de barrio y la repercusión en los comercios de la zona. "El tiempo dirá si esto es bueno o malo, pero estoy segura de que a los bares, tiendas y hoteles de Valdebebas le va a venir bien", asegura Veiga.

Entre los aspectos que encuentran negativos, la movilidad en vehículo personal, la contaminación y el ruido de los coches son los que más les preocupan. En la misma zona por donde correrán los coches, ya se celebró el festival de música Madcool, el cual se acabó marchando de Valdebebas por los problemas que ocasionaron los altos decibelios, superando los 65 permitidos. Un solo coche de Fórmula 1 emite 160 decibelios, por lo que el ruido volverá a ser uno de los temas más importantes a tener en cuenta.

Para la presidenta de la Asociación, el verdadero problema que encuentran los vecinos no es la llegada de la Fórmula 1, pues se sienten orgullosos de que una prueba deportiva así llegue a su barrio, es la falta de dotaciones que sufren. "El barrio está harto de todos los problemas que tenemos, sobre todo los relacionados con educación y sanidad. El centro de salud me lo prometieron para finales de 2026 y la Fórmula 1 en menos de dos años la vamos a tener. Esto me duele como vecina, pero quizá nos ayude a presionar para lograr lo que reclamamos".

Un circuito de 5.474 metros

El nuevo circuito madrileño tiene una longitud de 5.474 metros, de los cuales 1,5 kilómetros son de vía pública que transcurren por el distrito de Hortaleza. El circuito tendrá los semáforos de salida frente a la entrada de Ifema y rodeará sus pabellones para enlazar con la calle Ribera del Sena y cruzar la M-11 por un túnel y bordear el barrio de Las Cárcavas con una gran recta. Esta conectará con una amplia curva en Valdebebas, para después caracolear en otras cinco curvas sobre los terrenos donde se celebró el festival Madcool, muy cerca de la Ciudad Deportiva del real Madrid, y cruzar la M-11 de nuevo bajo otro túnel. Varios giros de 90 grados después, les esperará la bandera de cuadros en el punto de salida.

El proyecto impulsado por Ifema incluye la construcción de nuevos edificios, como los pabellones 1 y 2, donde se ubicará el Paddock Club y otras infraestructuras. El objetivo de los organizadores es acoger a 140.000 espectadores a partir del año 2030, aunque los primeros años el aforo estará limitado a 110.000 espectadores. "Será el Gran Premio mejor conectado por transporte público de toda la competición, a pocos minutos del centro de la ciudad y a cinco minutos del aeropuerto", ha puesto en valor el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, José Vicente de los Mozos.