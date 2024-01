El viral y controvertido comentario de la 'streamer' Awita después de que TheGrefg la eliminase en un juego: "Me ha desahuciado..."

IlloJuan reunió este pasado lunes 22 de enero a 200 streamers del mundo para que competieran en Hunt&Run, un Twitch Rivals inspirado en Los Juegos del Hambre.

Aunque en el primer día de la serie solo era para conocer el mundo, ya hubo un par de creadores que se eliminaron al enfrentarse a algunas de las pruebas o que fueron directamente matados por algunos de sus compañeros.

Es el caso de Awita, una pequeña streamer con 6.000 seguidores en Twitch, que tuvo que abandonar la competición después de que TheGrefg la atacara.

Por lo que sea ya no ganaré un esldand 🫡 https://t.co/zFYNxMLWx5 — awita 🍄 (@AWITAdeldemonyo) January 22, 2024

Tras ser derriba, la creadora empieza a quejarse: "Me ha matado Grefg, no me lo puedo creer. Me ha desahuciado como a la vieja. No me lo puedo creer".

Un comentario sobre la polémica del edificio de Andorra de TheGrefg que no ha tardado en hacerse viral. Muchos han comentado que podría estar nominada a 'Clip del Año' en los Premios ESLAND. No obstante, sería complicado, ya que es el propio Grefg quien los organiza.

El murciano también vio el clip en su directo y se quedó boquiabierto con el ataque, prefiriendo no reaccionar más a unas palabras que están siendo muy aplaudidas en redes.

De momento, ElXokas ha sido el único que se ha atrevido a reírse abiertamente de la broma de Awita, ya que IlloJuan decidió cambiar de tema después de verlo.