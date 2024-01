Liliana Navarro, la única mujer que sobrevivió al accidente de 'La sociedad de la nieve"

No hay rincón en el mundo que se preste a la vida sin una madre. Liliana Navarro fue la única mujer que sobrevivió al accidente aéreo de los Andes, aunque no logró regresar a casa. Allí la esperaban sus cuatro hijos: María Laura, Pablo Javier, Anna Inés y Marie Noel, que algún día sabrían que su madre fue, hasta el momento de su muerte, una madre para todos los supervivientes.

Liliana se convirtió además en la enfermera de aquella 'Sociedad de la Nieve' y ayudó incansablemente a Roberto Canessa y Gustavo Zervino, estudiantes de medicina, en el cuidado de los heridos y los enfermos. Tanto que la apodaron 'Tía'.

Un viaje de aniversario: 12 años de casados

Aquel 1972, Liliana Navarro y Javier Methol cumplían doce años de casados. Para celebrarlo, planearon un viaje a Chile. Francisco Abal, alias 'Panchito' fue quien les convenció para unirse al vuelo del 571.

"Me explicó que con su equipo de rugby, los Old Christians, iban a jugar a Santiago de Chile. Para el viaje habían rentado un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, con capacidad para 40 pasajeros, sin contar la tripulación. Con la delegación no se completaba la capacidad de la nave, por lo que estaban invitando a familiares y amigos. Pancho descargó una batería de argumentos para tentarme, que si los pasajes era baratos, que si el hotel Sheraton hacía un precio especialísimo, que si habría tiempo para pasear, que si podríamos ser los reyes de Santiago y comprar muchas cosas…", escribió a mano Javier en su diario.

El final: un alud en la montaña

El segundo gran golpe de aquella tragedia en los Andes fue el alud que sepultó el avión. Ocurrió la noche del 29 de octubre y mató a ocho supervivientes, entre los que se encontraba Liliana, de 34 años de edad.

Liliana Navarro junto a sus cuatro hijos. Gardeliam/YOUTUBE

Su muerte dejó huérfanos a cuatro hijos y a diecinueve supervivientes que la habían sentido como una madre en las montañas. Antonio Vizintín 'Tintín' recuerda que para evitarle la incomodidad de estar rodeada de hombres, le construyeron un lugar aparte dentro del avión. "Siempre dijimos que era como nuestra mamá en la montaña hasta que el alud nos la quitó".

Javier Methol regresó a casa sin su mujer, "Tenía 10 años cuando ocurrió. Al volver, mi padre nunca nos volvió a hablar de mi madre. De lo que me he ido enterando ha sido más por los supervivientes y mis familiares que por él", cuenta su hija mayor en una entrevista con Forbes Women.

Aunque para Javier, el amor de Liliana sobrevivira a aquel trágico accidente por siempre. "Yo no perdí a mi mujer en la montaña, yo simplemente dejé de verla. Las personas que amás se mueren recién el día que las olvidás, y yo a Liliana no la olvidé nunca. Yo a su amor lo conservé en mi corazón y todavía la sigo amando igual que antes".