Sol y viento

La Coordinadora valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables se manifestó el pasado sábado en Valencia contra los proyectos de las macroplantas ideadas en toda la Comunitat. La concentración reunió a unos 3.500 vecinos que están seguros de que nuestros paisajes del interior sufrirán tanto daño como han sufrido nuestras costas por la explotación turística.

La protesta me trajo a la mente unas declaraciones de Larry Fink, CEO de BlackRock, la gestora de inversiones más grande del mundo, con un volumen de activos equivalente al PIB de Alemania, Francia y Reino Unido juntos. Durante un foro sobre sostenibilidad organizado por el BBVA hace poco más de un año, Fink señaló que España estaba infravalorada y que tenía "la oportunidad de ser el país transformador de Europa. Tiene sol, tiene viento. Es uno de los líderes en energía solar y eólica, pero tiene mucho más potencial".

Si el señor Fink tiene esto claro, poco van a poder hacer esos 3.500 valencianos y todos los que les apoyan. Nuestro interior sufrirá una transformación semejante a la que se dio con los pantanos. Y no porque el CEO de BlackRock lo diga, sino porque existe una verdadera oportunidad. Hay otras soluciones, como bien indican desde la coordinadora, pero me temo que no son tan rentables como las que se han planteado.

Con el turismo ocurre igual. Podemos protestar sobre el modelo que hemos desarrollado en nuestra tierra, pero los resultados son inapelables. Las cifras del turismo internacional durante el pasado ejercicio, presentadas la semana pasada, hablan por sí solas. En 2023, los extranjeros que nos visitaron dejaron 11.378 millones de euros, un 23% más con respecto a 2022, una cifra récord.

El presente y el futuro pasan por el sol y el viento. Eso sí, no estaría de más recordar que apenas tenemos agua.