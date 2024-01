Espejo roto

Son muchos, más de 16 millones, uno de cada tres españoles, los que no entienden nada. Se miran en el espejo y la imagen que les devuelve no es la suya. Tienen buen ánimo, salud y dinero, pero se ha instaurado un estereotipo sobre ellos de fragilidad y tristeza. El filósofo José Luis López-Aranguren defendía que los medios de comunicación, la opinión publicada, son un espejo de la sociedad. Hoy la imagen que recibe la sociedad de los mayores de cincuenta y cinco años es muy diferente de la realidad. El espejo se ha roto y así lo sienten millones de mayores que no dan crédito a lo que ven. Cumplir años en nuestro país es una condena en el imaginario social que no se compadece con la realidad. Me explico.

Si pensamos en personas mayores inmediatamente nos viene a la cabeza obsolescencia tecnológica, enfermedad y miseria, cuando lo cierto y verdad es que nunca en la historia de nuestro país los mayores han tenido mejor salud, más ingresos y más ganas de comerse el mundo. Hace unas semanas se conoció una nueva edición del barómetro de consumo sénior en la que se ha demostrado que el 78% de los mayores tienen una presencia activa en internet: 12 millones de internautas con canas que compran, se informan y socializan con amigos y familia en la red de redes. Cada año, desde hace cuatro, un millón más de mayores se digitalizan, lo que llevará a cerrar la brecha digital en un lustro. Pero seguimos viendo a los mayores incapaces de afrontar los cambios tecnológicos, vencidos por el progreso.

La misma encuesta explicaba que apenas van al médico porque se cuidan. El 79,7% va menos de una vez al mes a un centro sanitario y una mayoría cuida su alimentación y practica ejercicio físico. Muy coherente con el dato de que somos uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida, que ronda ya los ochenta y cinco años. En cambio, la publicidad nos devuelve una imagen de mayores enfermos cuando no impedidos. Pero los gimnasios se abarrotan de mayores y es el grupo de edad que más ganas tiene de viajar.

Si hablamos ahora de su capacidad económica los datos vuelven a ser muy diferentes al mantra que se ha instalado sobre la precariedad de los mayores. Tienen casa en propiedad y pagada —qué sueño para el resto de generaciones—, dos ingresos en el hogar, lo que les lleva a poder ahorrar y ayudar generosamente a sus descendientes. Esta fortaleza en lo económico se ha trasladado a un optimismo abrumador de los mayores con su futuro, con un 68% que cree que su situación será igual o mejor.

Por eso cada mañana, al levantarse y ver ese espejo roto, piensan que la imagen que se refleja de ellos nada tiene que ver con lo que ellos sienten. Amanece un nuevo día y sin mirarse en ese cristal se lanzan a la calle con la idea en la cabeza de saber que viven en un país envidiado en todo el mundo por la calidad de vida de sus mayores.