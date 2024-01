La increíble historia de los científicos que criaron al mismo tiempo a un bebé humano y a un chimpancé: esto fue lo que pasó

A principios de los años 30, una pareja de científicos quiso llevar a cabo un curioso experimento: criar al mismo tiempo a un bebé humano y a un bebé chimpancé. Esto fue lo que ocurrió.

Los psicólogos Winthrop y Luella Kellogg llevaron a cabo el estudio con su hijo Donald, de diez meses, y una chimpancé de siete meses llamada Gua, en su casa de Florida (EE UU), recoge el Daily Mail en un reportaje.

La pareja intentaba establecer si era posible educar a un simio y enseñarle a comunicarse como humano. Winthrop ideó el experimento después de quedar fascinado por los 'niños lobo' de la India, un grupo de niños que adoptaron el comportamiento de los animales salvajes después de haber sido criados lejos de la civilización.

Después de determinar que criar a un niño en la naturaleza sería poco ético y peligroso, la pareja decidió traer un simio a su casa y criarlo como a su hijo pequeño. La chimpancé iba vestido como un bebé, con pañales e incluso con patucos.

Disfrutaba de sus comidas en una trona, se desplazaba en un cochecito y dormía en una cama. Y al final del día, ella, al igual que Donald, recibía un beso de buenas noches. La pareja se propuso intentar enseñarle a Gua las mismas habilidades que Donald. El animal aprendió a comer con cuchara, a beber en vaso y a abrir puertas, mucho antes de que Donald adquiriera las mismas habilidades.

Además, el bebé y la chimpancé pronto se hicieron increíblemente cercanos, desarrollando un vínculo fraternal al estar juntos todo el día.

La pareja estaba obsesionada con enseñarle a Gua a hablar, y Luella Kellogg a menudo intentaba mover los labios para formar palabras.

A lo largo del experimento, a niño y mono también se les controló la presión arterial, la memoria, el tamaño corporal, los garabatos, los reflejos, la percepción de profundidad, la vocalización, la locomoción, las reacciones a las cosquillas, la fuerza, la destreza manual, la resolución de problemas, los miedos, el equilibrio, el comportamiento de juego, la escalada, obediencia, captación, comprensión del lenguaje, capacidad de atención y muchos otros criterios.

Al principio, el ritmo de desarrollo de Gua era mucho más rápido que el de Donald, especialmente en lo que respecta a las habilidades motoras.

Aprendió a responder 95 frases, incluidas "muéstrame tu nariz" y "besa a Donald". Pero finalmente comenzó a estancarse y Donald la superó, sobre todo en lo que respecta al habla.

A pesar de los mejores esfuerzos de la pareja, Gua nunca fue capaz de pronunciar una sola palabra y sólo se comunicaba con gruñidos. El problema llegó cuando se dieron cuenta de que al socializar a Gua para que se volviera humana, su hijo había adoptado algunos rasgos animales. Donald empezó a caminar a cuatro patas, arrastrando los nudillos como un simio.

A menudo mordía a la gente cuando se volvía agresivo y él y Gua compartían un lenguaje secreto de ruidos parecidos a ladridos que usaban para comunicarse. Donald comenzó a quedarse atrás de sus compañeros humanos en términos de desarrollo y, a menudo, optó por evitar a otros niños y jugar con Gua.

Mientras tanto, Gua iba ganando fuerza y volviéndose cada vez más impredecible. Finalmente, la pareja se preocupó tanto por el comportamiento de Donald y la posibilidad de que Gua atacara a alguien que optaron por finalizar el experimento antes de tiempo, decepcionados por no lograr ningún avance en hacer hablar al simio.

Gua fue devuelta al cautiverio y se convirtió en objeto de otro experimento. Pasó el resto de su vida en una jaula de laboratorio. "En muy poco tiempo, la vida de Gua había pasado de ser una niña criado en un hogar humano, con una familia biparental, un hermano, una casa, ropa y una cama, a ser un primate de laboratorio enjaulado", escribe Andrew R. Halloran en su libro de 2021 La canción del simio: comprensión de las lenguas de los chimpancés.

Dos años después de la experiencia con los Kellogg, Gua contrajo neumonía y murió. Los resultados del estudio de la pareja de psicólogos se publicaron en 1933 con el título The Ape and the Child.

El estudio concluyó que "existen límites definidos al grado de humanización que pueden alcanzar las especies no humanas, independientemente de la cantidad de efectos socializadores y humanizadores".

Poco se sabe sobre el impacto del experimento en la vida siguiente de Donald, pero se sabe que se quitó la vida en enero de 1973, a la edad de 43 años. Su suicidio se produjo tras la muerte de ambos padres en el verano de 1972.