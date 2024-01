Victoria Federica cuenta cómo es la relación que tiene con Froilán: "Pase lo que pase, siempre puedo contar con él"

De un tiempo a esta parte, Victoria Federica de Marichalar y Borbón se ha convertido en uno de los miembros de la familia real que más ha acaparado los focos de la prensa rosa. Su exposición en redes sociales, su estilo al vestir o incluso su aparición en algunos eventos no ha dejado de dar titulares, aunque es su vida personal la que más especulaciones ha levantado. La hija de la infanta Elena se ha sincerado ahora al contar cómo es su vida y qué relación tiene con su hermano Froilán.

En una entrevista con Pilar Vidal, la joven ha confirmado que mantiene un vínculo muy cercano con su hermano mayor, que le saca tan solo dos años de diferencia. "La relación que comparto con mi hermano es cercana y especial", ha dicho en ABC.

Según ha explicado, se trata de "una conexión basada en el cariño, la confianza y el apoyo mutuo. La base de nuestra relación está cimentada en el respeto y en la aceptación incondicional de quiénes somos".

Para Victoria Federica, "es reconfortante saber que, pase lo que pase, siempre puedo contar con él, y viceversa", ha añadido sobre la relación con su hermano.

Del mismo modo, la joven sostiene que la relación con sus padres también es buena, a pesar de las polémicas pasadas que se publicaron. Entre otros gustos compartidos con la infanta Elena, la tauromaquia es uno de ellos: "Es una tradición heredada, mi familia me lo ha inculcado desde muy pequeña", ha sostenido.

Con su padre, Jaime de Marichalar, comparte el gusto por la moda, que él le inculcó ya de pequeña, ha comentado. "Compartir esa pasión también me une a él de una manera especial", ha confesado Victoria Federica.

A pesar de su perfil abierto en Instagram, donde acumula 267.000 seguidores y publica colaboraciones con marcas, la sobrina de Felipe VI huye de la etiqueta de influencer. "No soy influencer, ya lo he comentado en otras ocasiones. Tengo amigos que sí lo son, conozco bien su día a día, y es algo diferente al mío", ha matizado.

Respecto a sus parejas, la hija de la infanta Elena ha reconocido que no le gusta hablar demasiado de sus relaciones "principalmente por respeto a la otra persona", y ha defendido que no todos los supuestos novios que la prensa le ha sacado lo fueron: "No he tenido tantas parejas como se ha comentado", concluye.