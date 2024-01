Mar Flores, "destrozada" por la entrevista que va a conceder su hijo, Carlos Constanzia, en '¡De viernes!'

Está claro que Mar Flores va a vivir este 19 de enero un doble reto, pues no solo se emite en Antena 3 otra entrega de El Desafío, donde ella concursa, sino que en Telecinco, su hijo, Carlo Costanzia, concederá una entrevista en ¡De viernes! bastante demoledora y que, según parece, le está afectando.

"He llegado a culparles de todo lo que me ha pasado", declara, sobre sus padres, el actor de 31 años en un adelanto de lo que se verá en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona. "Mi infancia fue difícil, nunca he sido feliz (...) Empecé a consumir antidepresivos con 10 años".

Por ello, es evidente que esto está afectando a la modelo de 54 años, y así lo confirma Almudena del Pozo, colaboradora de Así es la vida. "Me consta que está absolutamente destrozada", aseguró la comunicadora. "Me consta que ha ayudado a su hijo en más de una ocasión, de manera emocional, luchando por su custodia, pero también de manera económica".

"Espero que Carlo lo cuente todo, las veces que le ha ayudado su madre, porque es justo contarlo, y espero que explique por qué ha cambiado tanto su discurso en unos meses", reclamó Del Pozo. En ese momento, intervino José Antonio Avilés para defender que su cambio de actitud se debe a que necesita dinero.

De hecho, el exconcursante de GH VIP 8 aseguró que, después de hacerse muy famoso en Toy Boy, se le empezaron a caer proyectos, dejando entrever que podría deberse a las polémicas en las que se ha visto envuelto, como la condena por un delito de estafa.

Mientras tanto, Mar Flores se mantiene alejada mediáticamente de este asunto. De hecho, sus redes sociales las está usando para compartir stories sobre El Desafío.