Sergio Dalma: “Si hiciera música urbana me sentiría un poco desplazado, se notaría algo postizo”

Ciertas personas parece que tienen el elixir de la juventud. Algo que le sucede a Sergio Dalma (Sabadell, 1964), el rey de las baladas, que ha vuelto con nuevo disco bajo el brazo en el que mantiene el perfil y el plante. Sonríe porque sales en la foto, editado a finales de 2023, supone su decimonoveno álbum de estudio en el que ha trabajado "con seis productores a la vez. Antes había trabajado con dos, tres, como mucho", comenta en persona. Dalma vive ahora en un pueblo del Ampurdán, aunque echa mucho de menos Madrid, su vida cultural y gastronómica, después de haber vivido 27 años en la capital. Pero esa vida rural también le ha permitido ciertas cosas. "A raíz de la pandemia he trabajado de una forma distinta, me monté en casa, no un estudio, pero con una tarjeta de audio, un ordenador y un buen micro, he tenido la posibilidad de convivir con las canciones más que nunca. Yo no soy autor y hubo un momento en que decía, ahora subo y pruebo esto y lo otro. Me gusta probar muchas cosas". Y con este disco, "he recuperado ese sonido de los años 80, de canciones del principio, como La vida empieza hoy. Me recordaba aquella época, pero con productores jóvenes de hoy en día. Y esto ha sido muy explosivo".

¿Qué diría a sus fans de Sonríe porque sales en la foto?Que se van a encontrar un Sergio Dalma de los inicios pero con un sonido de hoy, un Sergio Dalma rejuvenecido. Porque algo se tiene que pegar de estos productores jóvenes. Había una clara intención de hacer algo más electrónico. Pero, no hago todo esto para captar la atención, o por una pretensión de llegar a un público joven, porque mi público está muy definido. Pero sí que me gusta refrescar mi estilo.

Hay que sonreír más, ¿no? Es que ya es una actitud ante la vida. Al final la música va a ser nuestro refugio, leer un libro, ir a un espectáculo de teatro, porque si no es duro el día a día. Hay una clara tendencia muy gris, ¿no? Parece que la gente está enfadada con los demás, y cada uno muy por libre.

A mí, que soy un lector, me encanta refugiarme en el libro, es mi meditación

Parece que en este mundo, en lugar de conciliarnos o mirarnos, ¿son las pantallas las que nos absorben?Y a mí me da mucha pena. Yo, por ejemplo, llevo un tiempo que adopté la idea de irme a la cama temprano y me pongo a leer una horita y desconecto muchísimo mejor. A mí, que soy un lector, me encanta refugiarme en ese libro, es mi meditación.

Y, ¿qué literatura le gusta?Leo prácticamente novelas, en catalán, en castellano y en italiano, pero siempre me acompaña un libro. Ahora estoy leyendo Nos quieren muertos de Javier Moro, sobre la vida de Leopoldo López cuando lo encarcelaron allí en Caracas. Además, estoy tan enganchado que cuando estoy leyendo un libro, veo que se me está terminando, y no tengo otro, me puede dar algo

Dalma dice que vuelve con este disco rejuvenecido. JORGE PARÍS

En el fondo, ¿todos salimos en la foto, no?Es que nos marca desde pequeños. La foto de familia que ahora la ves y están como medio color sepia. Pero el título es un poco aquella ilusión y aquella clara intención de seguir luchando para estar en esa foto, en ese puesto en el mercado de la música.

Mientras pueda, seguiré grabando discos, trabajando con gente nueva, sin perder mi estilo y distorsionar mi esencia

¿Qué le motiva a seguir en la música? ¿Plantearse retos?Sí, salir de la zona de confort, de eso que ahora hablan tanto. Desde aquel Bailar pegados que empecé a acojonarme, me dije: no me voy a quedar ahí encajonado, no me apetece, porque soy muy inquieto. Mientras pueda, seguiré grabando discos, trabajando con gente nueva, sin perder mi estilo y distorsionar lo que es mi esencia, pero me gusta probar cosas nuevas y evolucionar. Es que creo que es la manera. Quizás haber tenido ese público tan fiel es porque constantemente le hemos dado estas novedades.

Empezó haciendo publicidad, jingles para radio y televisión hasta que le ficharon en el sello Horus, puramente de flamenco. ¿Cómo surgió lo de Horus?María del Monte tenía un número 1 y número 2 en ventas de discos. Y eso me permitió que me grabarán un disco, aunque en ese momento aparte de Miguel Bosé no se llevaban los solistas, estaban más en boga las bandas. Luego entraron en Horus Ana Reverte y Antonio Orozco. Con la compañía íbamos al Midem de Cannes y vendían para Finlandia con K-TEL: he cantado en el certamen de Miss Finlandia Esa chica es mía. Luego entré a formar parte de Polygram, que luego era Universal, y de ahí a Warner y ahora Sony. He estado en todas. También participé en Eurovisión en 1991 con Bailar Pegados. Me han definido como cantante de música ligera, baladista. Pero yo siempre me he considerado un cantante de pop.

El cantante catalán echa de menos Madrid y su vida cultural. JORGE PARÍS

¿Y las fiestas de los pueblos?Empecé en orquestas de fiestas. Y recuerdo que estaba cantando en la orquesta Pasarela una vez en Tamarite de Litera, en Huesca. Estaban Los Ilegales y nosotros éramos los teloneros, una orquesta de baile, imagínate. El público allí esperando a Los Ilegales y nosotros allí cantando Encima las montañas tengo un nido. Y él, Soy un macarra, soy un hortera, voy a toda hostia por la carretera. Menuda situación.

Me haría mucha ilusión, antes de acabar mi carrera, poder hacer un disco en catalán, inédito

¿No le gustaría subirse a las nuevas músicas más urbanas?No, vamos a ver, me sentiría un poco desplazado, se notaría algo postizo, algo que no es natural. De hecho, cuando me mandan cosas, pruebo un montón de cosas y soy el primero que digo, esto no. Me tengo que sentir cómodo. Pero la realidad es que el mercado ha quedado colapsado por el reguetón en todas partes. Pero al final te das cuenta de que también hay un cambio y un relevo generacional, tú ahora te conviertes en un clásico. Y eso creo que también es una pasada.

Sergio Dalma, en un momento de la entrevista. JORGE PARÍS

Siempre ha tenido su cuota de colaboraciones: Miki Núñez (He Tocat el Cel) cantando en catalán (aunque también ha revisitado clásicos de la canción italiana o colaborado con Nek, Laura Pausini, Zuchero y Biagio Antonacci) y con Conchita (Luciérnagas). Pero, ¿no le gustaría hacer un disco en catalán?Siempre en cada disco intento poner una canción en mi lengua materna. Me haría muchísima ilusión antes de acabar mi carrera poder hacer un disco todo en catalán, inédito. Pero ni mucho menos a nivel reivindicativo, sino como algo normal, porque yo siempre lo he hecho desde hace muchos años.