Las Hermanas del Valle... o cómo vestirse de monja para vender las bondades del cannabis

Vender cannabis vestidas de monja, ¿es una buena estrategia de ventas? De entrada, causa sorpresa y las Hermanas del Valle han conseguido que se hable de ellas y su peculiar negocio.

Se dicen hermanas; se visten de monjas; pero lo suyo es algo que nunca incluiríamos entre los caminos del Señor, por muy inexcrutables que sean. Dicen ellas que son "monjas no religiosas modernas inspiradas en las históricas enfermeras beguinas de la Europa medieval". Su labor se centra en la elaboración de productos naturales a base de plantas "y en participar en un activismo compasivo". Las Hermanas del Valle se dedican a la marihuana.

Las 'Sisters of the Valley' de la hermana Kate

Son en realidad las Sisters of the Valley, porque su origen está en Estados Unidos. Fue la hermana Kate quien fundó el grupo en 2014, "como resultado del movimiento Occupy". Esta graduada en negocios por la Universidad de Wisconsin, de quien no dan apellido alguno, "recurrió al cultivo de cannabis para reconstruir su vida".

Desde entonces, las Hermanas mantienen granja, oficinas y cultivos en el condado de Merced, en el Valle Central de California. En este estado norteamericano la marihuana es legal para uso medicinal desde 1996 y para uso recreativo desde 2016.

El poder curativo del cannabis orgánico

No hay religión alguna de por medio: la misión de esta organización internacional es difundir los poderes curativos del cannabis orgánico. El negocio funciona con normalidad en EE UU, donde 26 estados han legalizado el uso de la marihuana con fines recreativos.

En California cultivan y venden su productos medicinales, además de ungüentos, tinturas, aceites de CBD (el cannabidiol es el segundo ingrediente activo más frecuente en el cannabis). Todo a través de su página web. Y parece que el negocio va bien: en 2022 recaudaron más de 500.000 dólares.

Vender cannabis a la puerta de los cárteles

Si el negocio es sorprendente (bueno, digamos que sí lo es el uniforme de las empleadas), más lo es que las monjitas del cannabis hayan abierto "franquicia" en el vecino México. Estamos hablando del país donde las redes y clanes del narcotráfico son tan poderosos que amenazan al propio Estado.

"Somos un grupo de mujeres que cultivan y venden productos a base de plantas y hongos. Nos referimos a nosotras mismas como "Hermanas" y nuestros productos a menudo se comercializan como remedios holísticos... Vemos nuestra producción como una forma de curación y conexión con la naturaleza", se lee al entrar en su página web en español.

Reducir el estigma de la marihuana

En México son las Hermanas del Valle. De la delegación, creada en 2018, se encarga Sister Camilla, que se unió a la hermandad primero "para reencontrarse a si misma y luego formar una organización basada en el comercio justo, la espiritualidad y activismo". Ella se ocupa dar conferencias y talleres sobre plantas y extracción de sus compuestos terapéuticos. Al tiempo, vende sus productos y recluta más hermanas.

Pretenden "reducir el estigma" que para muchos puede tener aún el cannabis tras siglos de prohibición. "Es hora de poner fin a esta estupidez", afirma a Reuters la hermana Kika. Les ocupa eso y hacer negocio, por supuesto. Y es aquí donde su presencia en tierras mexicanas puede hacerse conflictiva. ¿Van a consentir los cárteles de la droga que unas entrometidas yankees les quiten negocio?

Trabajan bajo la amenaza constante de la violencia de las mafias, pero en realidad su negocio no compite con los narcotraficantes. Cuenta El País desde México que para evitar conflictos con el crimen organizado, pero también con la justicia, las Hermanas del Valle han adoptado un perfil bajo. De modo que guardan sus identidades en el anonimato y operan desde ubicaciones secretas.

Hermanas del Valle en uno de sus huertos. Sistersofthevalley

De hecho, en su página web en español solo venden en la actualidad bebida de Hongos Super 17 (otra cosa es el amplio muestrario de productos que comercializan en su web en inglés, desde EE UU). Este líquido contiene (todo orgánico) cacao, té, reishi, chaga, shiitake, shwagandha, cúrcuma, sal del Himalaya, raíz de jengibre, cardamomo y pimienta negra, además de tres hongos: melena de león, cordyceps y cola de pavo.

"La Hermandad se encuentra en un contexto totalmente diferente aquí en México, debido a lo religioso que es el país y a los vínculos de la planta con los cárteles", explica la hermana Bernardet. Creyente en la homeopatía, receta marihuana a pacientes con cáncer, dolores articulares e insomnio.