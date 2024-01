Rosa Peral, condenada por el crimen de la Guardia Urbana, trasladada de cárcel por sexta vez: podría estar embarazada

Los capítulos en la vida de Rosa Peral, condenada por el crimen de la Guardia Urbana, no dejan de sucederse. Tras estar de nuevo en el candelero por la serie de Netflix El cuerpo en llamas y después de que hace unos días haya sido imputada junto a su padre, Peral vuelve a ser foco de rumores.

Al parecer, según ha adelantado este martes el programa Que no surti d'aquí, de Catalunya Radio, Peral ha sido trasladada de cárcel y la razón podría ser que está embarazada, aunque desde este medio no han dado más detalles sobre el asunto. Desde el entorno de la condenada, por su parte, han negado de pleno estas razones.

No es la primera vez que la ex guardia urbana es trasladada de prisión. Esta sería la sexta ocasión en la que Peral cambia de cárcel, en las anteriores, por problemas de comportamiento. Desde prisiones consideraron que su integridad podría verse amenazada al haber provocado conflictos entre las internas del recinto. Y es que la vida de la condenada entre rejas no está exenta tampoco de polémicas.

Según informaba contaba una excompañera de celda en septiembre, tras el estreno de El cuerpo en llamas, la serie sobre el caso protagonizada por Ursula Corberó, Peral ha mantenido varias relaciones con mujeres y con hombres en la cárcel, "siempre vuelta a lo mismo, con mentiras y con historias, con unos y con otros y era muy posesiva".

La excompañera también contó que una compañera estaba muy enamorada de ella y que tenían "una relación abierta, pero solo para ella, porque a la vez también estaba con otro hombre". La obsesión de la otra presa por Peral habría hecho que fuera trasladada de Mas Enric, en Tarragona, donde se encontraba hasta ahora.