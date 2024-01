Collboni avanza que Barcelona tendrá un alcalde de noche para regular el ocio y la cultura

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha avanzado este martes que la ciudad tendrá un alcalde de noche para coordinar la cultura y el ocio nocturno. En una entrevista en el programa Cafè d’Idees de TVE, Collboni ha explicado que esta decisión llegará una vez pacte con otra formación para formar gobierno. De esta manera, el número de regidores crecerá y “podremos asumir otros trabajos”.

Según el alcalde, este no es un compromiso nuevo, sino que es uno que “asumimos en la campaña electoral”. El objetivo es incorporar una figura que programe, coordine y haga mediación entre las actividades que tiene la ciudad.

Collboni ha destacado que es una figura que también tienen ciudades como Nueva York o París y lo que hace es reconocer que las grandes ciudades también tienen “vida cultural y de ocio” durante la noche.

Al ser preguntado por quién ocupará ese puesto, el alcalde ha asegurado que no lo sabe, ya que todavía no ha pactado con ningún partido. "No lo puedo decir porque formará parte del acuerdo", ha dicho. Sin embargo, ha dejado claro que no le importaría ceder la posición a un miembro de un partido que no sea el suyo.