Carla Barber habla por primera vez sobre su relación actual con Joseph, el padre de sus hijos, tras diez meses separados

Carla Barber ha decidido romper su silencio y hablar sobre el padre de sus hijos. La doctora por primera vez ha querido hablar sobre su Joseph y su relación actual. Se cumplen ya diez meses desde que decidieran separar sus caminos, aunque la que fuera concursante de Supervivientes quiere que al menos sus pequeños, Bastian y Bosco, sigan en contacto con él.

Desde que anunciara su ruptura, la canaria había preferido evitar el tema. Sin embargo, recientemente ha utilizado sus redes sociales para contar todo lo que le preocupa. Un cambio de actitud que ha sorprendido a sus seguidores teniendo en cuenta a que había dado un giro de 180º al uso que hacía de su perfil, en el que ya no compartía sus momentos más íntimos.

Ha sido su conversación con Violeta Mangriñán lo que ha conseguido que Barber se haya confesado con todos sus seguidores. Como así confesaba en el pódcast de la influencer, se siente cómoda con ella gracias a su buena amistad, por lo que no ha dudado en hablar del romance que tuvo con el empresario francés.

"Sin duda, me quedaría embarazada de nuevo. Tener hijos es increíble. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Es verdad que ha cambiado mi vida de manera radical y que ahora todos mis planes giran en torno a mis hijos. Me encantaría tener más. De hecho, me encantaría tener cuatro", ha reconocido la canaria, demostrando como ya ha rehecho su vida por completo.

Aunque ha querido matizar. Y es que si bien le gustaría volver a ser madre, sabe perfectamente que no quisiera volver a vivir las mismas experiencias: "Si se da, pues bien. Pero claro, tampoco es que haya tenido una muy buena experiencia. No con mis hijos, sino con el hecho de la pareja y los hijos".

Ante sus palabras, Mangriñán ha asegurado que el problema es que su amiga "se castiga mucho". La canaria tiene, según la influencer, idealizado el concepto de "familia unida y numerosa". Por ello, ha sufrido tanto con la separación.

Sin embargo, lo que Carla sí que tiene claro es que para ella es muy importante que sus hijos no pierdan el contacto con su padre. "Me gustaría que mis hijos disfrutasen de su padre", ha explicado la experta en medicina estética.