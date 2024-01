Sofía Suescun pasará por quirófano antes de lo previsto: "Estoy nerviosa"

A Sofía Suescun le quedan tan solo unos días para someterse a su primera operación estética. La ganadora de Gran Hermano pasará por quirófano para someterse a una rinoplastia; operación que lleva queriéndose hacer desde hace años, pero que por miedo nunca se había atrevido a hacer.

La que fuera participante de Supervivientes volará hasta Tenerife, donde tiene programada su cita con uno de los mejores cirujanos plásticos de Europa.

La influencer ha querido comunicar a sus seguidores de Instagram que la operación finalmente se adelantará:"Adelanto mi operación de nariz al 26 de enero", comenzaba diciendo la novia de Kiko Jiménez.

Sofía Suescun cuenta a sus seguidores el adelanto de la operación. sofia_suescun/INSTAGRAM

"Me muero de ganas, quedan 15 días", señala en el post emocionado. Esta operación es muy importante para Sofía, así lo ha ido mostrando a lo largo de los meses. Por ello, no puede ocultar los nervios previos a la intervención. No obstante, confía ciegamente en el reconocido doctor que va a realizar su rinoplastiaultrasónica.

La influencer estuvo mucho tiempo buscando al especialista indicado y, al final, se ha animado a coger un vuelo para visitar "al mejor". Tras la primera consulta con el doctor, el pasado mes de octubre, Suescun no dejó claro si finalmente se iba a operar. Después de meses de silencio, se ha decidido a dar este gran paso.

Sofía ha decidido operarse en Tenerife, donde podría ponerse en manos de un referente mundial en rinoplastias: el doctor Blas García. Este ha sido premiado en 2019, 2020, 2021 y 2022 como el Mejor Cirujano en Rinoplastia de Europa y de España.