Sofía Suescun sufre un trastorno que le hace muy difícil viajar: "Qué vergüenza"

Sofía Suescun se ha sincerado y ha hablado de lo difícil que es para ella algo tan sencillo como viajar. La ganadora de GH VIP y Supervivientes ha explicado el trastorno que sufre, conocido por el nombre de cinetosis, que le complica mucho realizar esa actividad.

Según analizó con Telecinco junto a la Universidad de Navarra, la cinetosis, un síndrome también llamado 'mareo por movimiento', es el mareo que aparece al viajar y que provoca la aparición repentina de "náuseas, vómitos y síntomas producidos por la aceleración y desaceleración lineal y angular de manera repetida".

Precisamente un viaje en carretera, a bordo de un Cabify, ha sido lo que ha hecho que Sofía Suescun se desahogue acerca del infierno que supone para ella este trastorno en su día a día.

"Ya es preocupante mi nivel de mareo en coches. El del Cabify flipará. De repente, me he quitado la cazadora, he abierto la ventana y he sacado la cabeza. Parezco una resacosa. Qué vergüenza. ¿Alguien sabe por qué pasa esto? No toco el móvil en el trayecto", ha explicado la televisiva en sus redes.