Tamara Gorro hace de enfermera de su abuelo en el hospital, tras el susto que se ha llevado

Tamara Gorro se ha llevado un buen susto. Por segunda vez, en poco tiempo, ha visto ingresado en el hospital a su abuelo, al que ella cariñosamente llama "yayo" y al que está muy unida.

"Os cuento... estamos en el hospital porque al abuelo le ha dado... No voy a ser yo quien diga nada, porque todavía no lo sabemos... Están los médicos haciendo muchas pruebas. He llamado al 112, tengo que destacar la labor. Me iban indicando qué hacer mientras ha llegado la UVI, como ocho o nueve sanitarios hasta que lo han traído. Espectacular. Hemos tenido un gran susto que se va a quedar en un susto. Estoy segura. Estamos aquí juntos, he salido solo para contaros. Os amo mucho y gracias. Estáis aquí conmigo y os siento", ha contado la influencer en su Instagram.

Tamara Gorro se encontraba con su abuelo, en el momento en el que ha sufrido el percance. El señor padece EPOC, una enfermedad pulmonar crónica muy severa. Eso le ha llevado a llamar rápidamente a emergencias. Mientras llegaba el equipo médico a su casa, ha tenido que seguir las indicaciones para atender a su abuelo correctamente.

Tamara aprovecha sus redes para dar cuenta de la salud de su querido abuelo. INSTAGRAM

Además, ella, como la mejor de las enfermeras, ha sido la encargada de pasar la noche con él en el hospital.

"No os voy a mentir, estoy asustada -ha dicho Tamara desde sus stories. Pero estamos juntos y muy bien atendidos. Los hospitales están desbordados y todos los sanitarios sin parar. Somos afortunados por tenerlos y yo por tenerlo a él. De esta salimos una vez más, no tengo duda. Te amo yayito", ha escrito junto a una foto en la que vemos dar la mano a su abuelo, que aparece con la vía puesta en su mano.

Tras pasar la noche en el hospital, Tamara ha notado una pequeña mejoría en su abuelo, lo que la ha llevado a comprar churros para que desayunara: "¡Yayo tiene hambre!", empieza diciendo como buena noticia. "Lleva sin comer varios días y hoy le ofrecí los churritos que tanto le gustan. No se lo pensó. Estoy contenta, le he levantado de la cama y lo he sentado en el sofá", ha contado visiblemente feliz.

Aprovecha Tamara que tiene una enorme familia virtual de dos millones de seguidores para ir desgranando los percances de salud de su abuelo, y su evolución.