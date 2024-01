Dos años sin Esther López: el único investigado por su muerte está en libertad y el juicio sigue sin fecha a la vista

Este domingo, al cumplirse dos años de la desaparición de la joven Esther López, sus vecinos de Traspinedo (Valladolid), volverán una vez más a concentrarse en la plaza mayor para demandar Justicia. El lema de la convocatoria es: "Dos años sin ti. Dos años sin Justicia".

Esther López tenía 35 años cuando la noche del 13 de enero de 2022 quedó con amigos en un bar, y nunca regresó a casa. Pese a que los vecinos organizaron batidas para buscar a la joven, su cadáver fue encontrado casi un mes después, el 5 de febrero de 2022, en la cuneta de la carretera que sirve de acceso principal al municipio y que ya había sido inspeccionada por agentes de la Guardia Civil. La autopsia desveló que su muerte pudo ser accidental u homicida, causada por un atropello a baja velocidad con la confluencia de otros factores como la intoxicación etílica, de cocaína e hipotermia. ¿Cómo está judicialmente el caso? ¿Qué se sabe de lo que pasó? ¿Qué reclama la familia?

¿En qué momento está el caso?

A finales de 2023, la jueza del juzgado 5 de instrucción de Valladolid, que lleva el caso, exoneró a dos de los tres amigos de Esther investigados, Lucio Carlos G., 'Carolo' y Ramón G. Sin embargo, mantuvo como investigado, pero en libertad vigilada, a su amigo Óscar S. El 4 de enero la jueza decidió otorgar una última prórroga de 6 meses para la investigación. La magistrada argumenta que faltan diligencias, pruebas solicitadas por la defensa del único investigado por la desaparición, con el fin de desacreditar los informes presentados por la Guardia Civil.

Personas durante una de las concentraciones en Traspinedo (Valladolid) en recuerdo a Esther López. EUROPA PRESS

¿Quién era Esther López?

La vallisoletana tenía 35 años y el 13 de enero quedó con amigos, Carolo, Ramón y Óscar, para ir de bares por Traspinedo. Cuando no llegó a casa ni respondía al teléfono, su familia contactó con los amigos y preguntó por ella. A veces, López solía no dar cuenta de su vida a su familia, por lo que pensaron que sería una más. Por eso sus padres no pusieron la denuncia de desaparición hasta cinco días después. "Jamás pasaban tantos días sin saber nada de ella", aseguró su padre. Después, con la autopsia, se ha sabido que Esther López murió el mismo día de su desaparición, con un nivel de alcohol en sangre altísimo, cercano al coma, y que también fue también atropellada por un vehículo.

¿Quién es Óscar S.M?

Óscar S. M., vecino también de Traspinedo, estaba con Esther la noche de la desaparición. Habían quedado con otras personas para ir de bares y para ver un partido de fútbol. Los investigadores le señalan como el principal sospechoso, porque fue la última persona en estar con la joven. Óscar ha sostenido todo este tiempo que la dejó en un cruce sobre las tres de la madrugada, pero el rastreo de los móviles de ambos dice en que estuvieron juntos toda la noche. En su interrogatorio del pasado 15 de diciembre, Óscar reiteró su inocencia. "Yo no tengo nada que ver, esto es una mala investigación y se pretende involucrarme". El investigado ha contratado a unos peritos para demostrar que los agentes causaron los desperfectos en su coche para acusarle de atropello.

"Yo no tengo nada que ver, esto es una mala investigación y se pretende involucrarme"

¿Qué dice la Guardia Civil?

La unidad de la Guardia Civil encargada de la investigación del caso. En noviembre del año pasado envió al juzgado un documento final con las conclusiones (más de 400 páginas). De sus pesquisas, la Guardia Civil considera a Óscar S. M. de ser el autor de la muerte y desaparición de Esther López. Descartan, eso sí, que el móvil fuera económico, pues sus pertenencias aparecieron junto al cuerpo, o sexual. La joven fue encontrada vestida y sin signos de una agresión sexual. Lo que defiende la benemérita es que Óscar mató a Esther por "un arrebato" tras una discusión sobrevenida la noche de su desaparición. Ve "altamente probable" que "un conflicto interpersonal" pudiera haber desencadenado el crimen. El coche del investigado es clave, saber si hay pruebas suficientes de que embistió a la joven por detrás. Los investigadores encontraron restos de ADN en el interior del maletero de su vehículo, mezclados con los de Óscar, sospechan que lavó el coche al día siguiente y que intentó eliminar pruebas claves para la policía científica.

La unidad de criminalística de la Guardia Civil, en Traspinedo 20M EP

¿Teatralización de la escena?

Ríos de tinta han corrido estos años sobre la teoría de la "teatralización de la escena", o 'staging', que viene a significar que el autor de los hechos quiso despistar a los investigadores. En su informe, la Guardia Civil señala que la escena del crimen fue "simulada" y "alterada por la acción humana". El asesino de Esther quiso hacerles creer que habría muerto allí, en un accidente de tráfico. Pero han descubierto que Esther López no murió en el lugar, sino que considera acreditado que fue trasladada y abandonada allí por quien la asesinó previamente en un lugar diferente.

Esther López junto a su padre, en unas imágenes difundidas por su familia. FAMILIA ESTHER LÓPEZ

¿Qué cree la familia que pasó el 13 de enero de 2022?

La familia considera que Óscar asesinó a Esther y que no fue un atropello imprudente, por lo que anuncian que pedirán prisión permanente en el juicio. Creen que primero acudió con ella a su domicilio, y que allí la agredió; que después la atropelló con su vehículo, escondió el cuerpo y lo dejó posteriormente en una zona conocida, con el objetivo de desviar la investigación.

La cruzada de los padres de Esther López es que Óscar S. espere el juicio en la cárcel. Por eso en diciembre volvieron a pedir prisión provisional y sin fianza, al entender que "eran insuficientes" las medidas dictadas por la jueza contra él tras la toma de declaración el pasado 15 de diciembre. "Si bien se ha procedido a la retirada del pasaporte y establecido la obligación de comparecer semanalmente ante la Guardia Civil, entendemos que dichas medidas son insuficientes", reiteraron.