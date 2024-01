Ariana Grande estrena 'yes, and?', su primera canción en tres años

Hacía algo más de tres años, desde finales de octubre de 2020, que los fans de Ariana Grande estaban esperando un día como el de este viernes, en el que la artista por fin ha finalizado su silencio musical y ha sacado nuevo tema, yes, and?, así como ha anunciado el nombre del álbum en el que estará dicha canción, Eternal Sunshine.

Como se han afanado en decir multitud de críticos tras una primera escucha, la canción toma bastantes referencias del pop de la década de los 80 y de los 90 con un modelo claro: Vogue, de Madonna —si bien también hay quien observa ideas propias de los comienzos de Beyoncé—. A partir de ahí, yes, and? [que se traduce por sí, ¿y?] se convierte en una oda a la libertad de hacer lo que a cada una le venga en gana.

"Your business is yours, and mine is mine. Why do you care so much whose dick I ride?", dice en un momento dado la canción. Es decir: "Métete en tus asuntos, que yo tengo los míos. ¿Por qué te preocupa tanto con quién me acuesto?", aunque con una referencia directa al miembro viril.

La letra habla por tanto de todos los rumores y críticas que ha recibido la artista de 30 años desde que se separase de quien fuera su marido, Dalton Gomez, e inmediatamente después comenzase un noviazgo con Ethan Slater, su compañero de reparto en su primera película como protagonista.

De hecho, parte de su silencio musical ha sido debido al rodaje, paralizado además por la huelga de guionistas y de actores en Hollywood, de Wicked, la adaptación a la pantalla del musical enclavado en el universo de El Mago de Oz.

El sencillo, producido por Max Martin y Ilya Salmanzadeh, utiliza la nostalgia compositiva si bien la letra está enclavada en la nueva corriente de la autoficción y de las referencias a su vida, puesto que también habla de los comentarios que ha recibido sobre su cuerpo o de seguir adelante a pesar de lo que hayas sufrido, dejando que el futuro traiga lo siguiente que tenga que traer.

Asimismo, Grande hace referencia al pintalabios, el cual se ha convertido en el símbolo de su nuevo álbum —desde la portada a los emoticonos que ha utlizado y ya utilizan los fans para referirse al mismo—. Este, además, toma su nombre del comienzo del título original de la película Olvídate de mí, que es Eternal Sunshine of the Spotless Mind [Eterno resplandor de una mente sin recuerdos], el cual a su vez es un verso del poeta inglés del siglo XVIII Alexander Pope.