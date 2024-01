Sudáfrica señala a Netanyahu ante la Corte Internacional de Justicia por "genocidio" en Gaza: "Son órdenes para destruir y mutilar"

Las consecuencias de la guerra en Gaza han dejado una imagen hasta ahora inconcebible, la de Israel sentado como acusado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Este jueves ha comenzado en La Haya la primera vista de la demanda presentada por Sudáfrica contra el Estado israelí por "genocidio" durante su ofensiva militar contra la Franja de Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre. La comunidad internacional se debate entre el apoyo al Estado hebreo y los que comparten la iniciativa sudafricana. Mientras tanto, el Gobierno de Benjamin Netanyahu niega las acusaciones y tilda las vistas como "una de las mayores muestras de hipocresía en la historia".

La presidenta del organismo, Joan Donoghue, ha presentado al inicio de los procedimientos a los letrados que representarán a Sudáfrica e Israel, Dikgang Ernest Moseneke y Aharon Barak, respectivamente, quienes han prestado juramento ante el tribunal. En su demanda, Sudáfrica sostuvo que "Israel ha participado, está participando y corre el riesgo de seguir cometiendo actos genocidas contra el pueblo palestino en Gaza" y afirmó que estas acciones son llevadas a cabo "con la intención específica" de "destruir a los palestinos como parte de un grupo nacional, racial y étnico". Por ello, pidió a la CIJ medidas provisionales para garantizar protección a la población palestina contra daños "severos e irreparables".

Tembeka Ngcukaitobi, miembro del equipo legal sudafricano, ha señalado durante la primera jornada de las vistas que "a día de hoy, el uno por ciento de la población palestina ha sido diezmada en Gaza". "Líderes israelíes y generales del Ejército han expresado su intención genocida, lo que ha sido repetido por soldados de Gaza", ha denunciado, antes de citar una serie de declaraciones públicas. En este sentido, ha recordado las declaraciones de Netanyahu citando la historia bíblica de Amalek o las palabras formuladas el 9 de octubre por Gallant, cuando dijo que Israel "combate contra animales humanos y actúa de forma acorde", según ha recogido el portal sudafricano de noticias News24.

Además, ha hecho referencia a las palabras del 12 de octubre por parte de Herzog en las que señaló que "toda la nación (palestina) es responsable", motivo por el que Ngcukaitobi ha afirmado que estas palabras tienen un carácter "deshumanizador" que "no diferencia" entre civiles y miembros de Hamás. "Las declaraciones fueron realizadas por personas al frente del Estado. Si las declaraciones no fueran intencionadas, no habrían sido formuladas. La intención genocida de estas palabras no es ambigua para los soldados israelíes desplegados sobre el terreno", ha sostenido.

Así, ha presentado un vídeo en el que militares israelíes cantan y bailan mientras corean "destruiremos la semilla de Amalek" y ha hecho hincapié en que "se trata de órdenes para destruir y mutilar lo que no pueda ser destruido". "No son afirmaciones abiertas a interpretación neutral", ha recalcado. Por su parte, Adila Hassim, también parte del equipo legal sudafricano, ha indicado que la primera acción genocida de Israel es "el asesinato en masa de palestinos en Gaza" y ha recalcado que el 70 por ciento de los más de 23.300 muertos en la ofensiva israelí son "mujeres y niños".

En cuanto al desplazamiento de civiles en Gaza, Sudáfrica ha asegurado que "la evacuación forzosa es en sí genocida", al tiempo que ha señalado que para muchos palestinos de Gaza el desplazamiento será "permanente, de forma inevitable". "No tienen una casa a la que volver", ha explicado, en referencia a la enorme destrucción en el enclave. Hassim ha apuntado además al "largo historial de desplazamiento forzoso de palestinos por parte de Israel" y ha valorado que "la destrucción por parte del Ejército de Israel es deliberada". "Hay militares grabándose mientras detonan alegremente bloques de apartamentos y plazas, erigiendo la bandera israelí sobre los restos", ha recalcado.

Israel se ha defendido públicamente y el portavoz del Ejecutivo israelí, Eylon Levy, acusó a Sudáfrica de "dar cobertura política y legal a la masacre del 7 de octubre". "Garantizamos a los líderes de Sudáfrica: la historia os juzgará, y lo hará sin piedad", manifestó, antes de incidir en que Hamás "perpetró un acto de genocidio en territorio israelí" durante sus ataques. "Sudáfrica se ha posicionado del lado del régimen violador de Hamás al culpar a Israel de la violación del alto el fuego por parte de Hamás y encubrir los crímenes contra la humanidad por parte de Hamás", dijo Levy, quien argumentó que Sudáfrica está ayudando y respaldando esta maquinaria de genocidio" al presentar su demanda ante la CIJ.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseveró este jueves que Israel lucha "contra el terrorismo y contra las mentiras". "Hoy volvemos a ver un mundo al revés: el Estado de Israel es acusado de genocidio mientras lucha contra el genocidio", afirmó el primer ministro tras finalizar la primera audiencia sobre ese procedimiento en La Haya. Netanyahu criticó "la hipocresía de Sudáfrica" y se refirió al Ejército israelí como "el más moral del mundo", que hace todo lo posible por evitar dañar a la población civil no implicada en el conflicto, según sus palabras. "¿Dónde estaba Sudáfrica cuando millones de personas fueron asesinadas y desplazadas de sus hogares en Siria y Yemen, y por quién? Por los socios de Hamás. El mundo al revés", apuntó.

Reacciones a la demanda contra Israel

La acusación de Sudáfrica divide al mundo entre partidarios de la denuncia, como la Liga Árabe, Irán, Brasil y Colombia; contrarios, como EE.UU. y Reino Unido; y Gobiernos que se mantienen naturales, como China.

En América el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció el miércoles el apoyo de Brasil "a la luz de las flagrantes violaciones al Derecho internacional humanitario" en la Franja y para que la corte "ordene a Israel" cesar inmediatamente todos los actos. El Gobierno de Colombia saludó la denuncia, pues considera "bien claro que las acciones y medidas" del Gobierno israelí "configuran actos de genocidio", según un comunicado. El Ministerio de Exteriores de Chile confirmó este jueves a EFE que Chile se sumará a la petición de investigación contra Israel.

Por otro lado, Estados Unidos, que no ha ratificado el Estatuto de Roma con el que se constituyó la CPI y tradicionalmente se ha opuesto a varias de sus investigaciones, considera que "las denuncias de que Israel está cometiendo un genocidio son infundadas". Subrayó, no obstante, que Israel "no sólo debe cumplir con la ley humanitaria internacional en sus operaciones contra Hamás, sino que debe buscar más formas para prevenir el daño a civiles e investigar acusaciones creíbles de violaciones de la ley humanitaria internacional".

El Gobierno español ha condenado en múltiples ocasiones el atentado terrorista de Hamás el 7 de octubre, pero también ha dejado claro que condena "las violaciones de derecho internacional humanitario en Gaza" y exige "un inmediato alto el fuego permanente". No obstante, no se ha manifestado sobre la audiencia de este jueves.

Los que si lo han hecho han sido los primeros ministros de Austria, Karl Nehammer, y República Checa, Petr Fiala, ambos conservadores, que apoyaron este jueves el derecho de Israel a defenderse y se opusieron "a cualquier intento de politizar" la CIJ. El miércoles, el ministro británico de Exteriores, David Cameron, dijo ante un comité parlamentario que no cree que la demanda sudafricana "sea de ayuda".