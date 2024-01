De actor en 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina' a 'tiktoker' junto a su familia: así es la vida actual de Roberto San Martín

Aquí no hay quien viva se convirtió durante solo tres años en una de las series más vistas de la televisión española. Sin embargo, con su humor cercano y sus personajes que desbordaban personalidad, a día de hoy no son pocos los que siguen siendo grandes fans de la vida del bloque de vecinos de Desengaño 21.

Uno de aquellos personajes que quedaron en el recuerdo fue el de Yago, el ecologista y revolucionario novio de Lucía (La Pija) -y, posteriormente, de Natalia-. Aquel joven estaba interpretado por Roberto San Martín, quien, como su personaje, es cubano.

Tras el fin de la serie de Antena 3, Telecinco tomó el relevo con La que se avecina y, como ocurrió con varios actores, Roberto San Martín comenzó a ponerse en la piel de otro personaje, Silvio, durante la primera y segunda temporada. Sin embargo, los cambios no gustaron lo más mínimo al actor.

Después de ser el compañero de piso de Cris (Malena Alterio), pasó a aparecer menos en pantalla. Según contó en una entrevista para FormulaTV, esta nueva serie era "una mala copia" de la de Atresmedia. Por ello, decidió abandonarla. "Les dije que no quería ser un parche", aseguró al citado medio.

Tras estos proyectos, no dejó de trabajar, pues ha participado en películas, obras de teatro y series como Amar en tiempos revueltos, Arrayán, Pequeñas coincidencias o, más recientemente, Montecristo, del canal mexicano Vix.

Sin embargo, también se dedica a las redes sociales, en las que hace críticas políticas y contenido de entretenimiento. En ambas comparte el mismo nombre, aunque no el mismo tipo de vídeos. Y es que La familia Pérez, como se llama actualmente, opta por vídeos cortos de humor sobre Cuba y su vida en familia en TikTok, mientras que en YouTube habla duramente de la política cubana y el socialismo.

Entre sus dos cuentas suma casi 200.000 seguidores y, entre ellos, como no podía ser de otra manera, no son pocos los fans de sus series más famosas que se siguen sorprendiendo al verle de nuevo. "¿Yago, eres tú?", o "no me lo puedo creer, cómo pasa el tiempo" son algunos de los comentarios más repetidos en algunos de sus vídeos más famosos.