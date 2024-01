Devoluciones de rebajas: todo lo que tienes que tener en cuenta para que tus compras no te salgan al final más caras

Las rebajas de enero de 2024 ya están en marcha desde el pasado siete. Se trata de los primeros descuentos del año y periodo históricamente muy esperado por los consumidores españoles. No es vano, y pese a la cercanía de las fiestas navideñas, es una buena oportunidad para aprovechar los grandes descuentos que pueden superar en muchos casos el 50% del precio original del artículo que ofrecen las tiendas.

Este afán por hacernos con el chollo de turno, puede en ocasiones llevarnos a comprar más de la cuenta. "Cómpralo y luego, si no te convence, lo devuelves", es una frase muy recurrente. De esta forma, la posibilidad de devolver el producto se convierte en una garantía para el consumidor.

No obstante, esta posibilidad supone también un arma de doble filo, ya que hay que estar atento a varios factores si no quieres que tus compras no te salgan al final más caras.

Al contrario de lo que muchos piensan, "los establecimientos no están obligados a aceptar cambios y devoluciones solo porque no nos convenza nuestra compra o hayamos cambiado de opinión", advierten desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Esta organización explica que la mayoría de establecimientos adoptan políticas comerciales más favorables al consumidor y permiten hacer cambios y devoluciones, pero que realmente la ley solo obliga a admitir el cambio en dos supuestos: si el artículo presenta algún tipo de defecto o tara; o si se trata de una compra online. En este último caso hay un periodo legal de desistimiento de 14 días.

Distintas organizaciones de consumidores, como la OCU, Facua o Asescon, han llamado a los ciudadanos a la prudencia en estas rebajas y han ofrecido sencillos consejos para poder realizar las devoluciones con todas las garantías.

Tener el comprobante de compra es clave para poder reclamar en caso de que nuestro producto resulte defectuoso o queramos cambiarlo. Sin ese justificante, el vendedor no tendrá la obligación de aceptar un cambio o devolución. Pexels / Karolina Grabowska

No tires el tique, pregunta condiciones...

-Preguntar por las condiciones de devolución. Lo primero que hay que hacer es preguntar por las condiciones para la devolución. Es importante informarse antes de comprar sobre el plazo o la forma de reembolso, ya que podría no ser en dinero, sino en una tarjeta regalo o vale canjeable.

-Mira bien que el precio esté rebajado. Es fundamental que en el producto que vayamos a comprar aparezca junto al precio rebajado el precio original. Si se trata de un artículo que lleva tiempo en la tienda y ha tenido varios precios, el de menor cuantía será el de referencia a la hora de comprar y también para la devolución.

-Conservar el tique de compra. Tener el comprobante de compra es clave para poder reclamar posteriormente en caso de que nuestro producto resulte defectuoso o queramos cambiarlo. Sin ese justificante, el vendedor no tendrá la obligación de atender nuestra reclamación.

-Ojo con el cobro en las devoluciones a domicilio. Cada vez son más los comercios que cobran por las devoluciones de productos comprados por internet con recogida a domicilio. Algunas firmas pueden llegar a cobrar casi ocho euros. Por eso hay que asegurarte antes de comprar de cuál es el coste de ese servicio, ya que igual podemos encontrar el mismo producto o uno similar en otro sitio que no cobre por las devoluciones o lo haga por un importe menor.

-Hay productos que no se pueden devolver. Hay algunos casos en los que las tiendas no aceptan devoluciones bajo ningún concepto si el artículo entregado está en buenas condiciones, por lo que si finalmente no queremos el artículo no podremos devolverlo. Es el caso de los videojuegos o los discos de música, ya que cuando se quita el precinto se pierde el derecho al desistimiento. Otros casos son los productos personalizados o la ropa interior.

