Carmen Borrego recibe una gran alegría profesional tras pasar sus primeras Navidades sin María Teresa Campos

Han sido unas Navidades complicadas para Carmen Borrego y Terelu Campos después de que, el pasado 5 de septiembre, falleciera su madre, María Teresa Campos. Unos días muy especiales que han sabido sobrellevar como han podido. A pesar de ello, las hermanas han continuado trabajando y también han defendido el legado de madre de la mejor manera posible.

Ambas tuvieron la ocasión de despedirse de su madre con un bonito homenaje que le prepararon con todo el cariño del mundo. No obstante, a pesar de estos complicados meses, las buenas noticias empiezan a llegar. Este ha sido el caso de Carmen Borrego, que ha recibido una gran alegría en el ámbito profesional.

La colabora de televisión ha sido galardonada con el Premio Radiotelevisión a su trayectoria profesional en televisión como directora y comunicadora por parte de los premios Excedencia en la Radio y la Televisión.

Un reconocimiento a toda una carrera en televisión que, aunque llega en un momento delicado para la familia, será recibido con la mejor de sus sonrisas. El galardón lo recogerá el próximo 18 de marzo en el Caixaforum de Madrid.

Los organizadores han emitido un comunicado en sus redes sociales anunciando la noticia: "¡Grandes noticias en el mundo de la televisión! Nos complace anunciar que, la reconocida profesional Carmen Borrego, será galardonada con el Premio Radio Televisión a su Trayectoria Profesional en Televisión como Directora y Colaboradora".

En el mismo, también han contado que, el motivo de otorgarle este reconocimiento se debe a la "marca imborrable en el mundo de la televisión, demostrando talento, dedicación y pasión a lo largo de su carrera. Este premio es un merecido reconocimiento a su contribución excepcional al medio".

Carmen Borrego también se ha querido hacer eco de esta ilusionante noticia y ha publicado un post en su cuenta de Instagram anunciándolo: "Gracias, gracias y gracias".

Los comentarios a la publicación no han tardado en llegar por parte de sus seguidores, tales como: "Enhorabuena, nadie se lo merece más que tú", "me alegro mucho Carmen, porque con lo que has tragado en estos años es para que te pusieran un monumento en Telecinco. Felicidades de verdad", "muchas felicidades, te mereces muchas cosas buenas, quizás esta sea la primera de este año 2024, los primeros pasos con los que sanar".